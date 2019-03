No hay nada que discutir. Thalía es poseedora de una figura envidiable y no hay nadie que lo pueda negar. Y es que la cantante es muy estricta con su forma de alimentarse y no perdona su rutina de ejercicio al día. Sin embargo, cuando se trata de romper la dieta la intérprete de Lindo Pero Bruto ha demostrado que es la mejor.

Thalía presumió en sus redes sociales el manjar que disfrutó después de un show y mientras volaba de vuelta a casa. Pollo, cerdo, croquetas y hasta un pastel, fueron algunos de los platillos que la eterna Marimar disfrutó. Da play y mira lo bien que se alimenta la intérprete después de una presentación.