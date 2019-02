El nombre de Jennifer Esposito apareció en los tabloides y encabezados esta semana, luego de que una foto en Instagram de su exesposo Bradley Cooper y su coestrella de A Star is Born, Lady Gaga, se hiciera viral. Para muchos fans de la película, por la cual Lady Gaga ganó como Mejor Canción en los Oscar el domingo pasado, fue toda una sorpresa descubrir que la actriz de NCIS estuvo casada hace años con el popular actor. La autora, emprendedora y actriz con 25 años de trayectoria tiene su propia historia con Bradley, y esto es lo que tienen que saber sobre ella.

Jennifer como la Sargento Phoebe Baker junto a su coestrella Ice T, en Law & Order: Special Victims Unit

1) Su rostro seguramente te es muy familiar, pues comenzó su carrera en 1995 y ha aparecido en aclamadas películas como Crash y Summer of Sam, además de Blue Bloods y Spin City. También ha aparecido como la Agente Especial Alexandra Quinn en la serie NCIS de CBS. Recientemente también la hemos visto en Law & Order Special Victims Unit.

Presentó su libro Jennifer’s Way en el Build Studio en Nueva York, donde detalló los problemas que ha enfrentado como celíaca.

2) Mientras trabajaba en Blue Bloods, la actriz se desmayó en el set y fue diagnosticada con la enfermedad celíaca. Luego de terminar su participación en el programa, se convirtió en toda una emprendedora y abrió su panadería Jennifer’s Way en Nueva York, una tienda en la que se venden postres sin gluten creados para los celiacos. El nombre del establecimiento también sirvió como título de su libro en 2014, Jennifer’s Way, en el cual detalla los problemas que enfrentó por su enfermedad.

Bradley Cooper y Jennifer en 2006, el año en el que se casaron. La unión solo duró 5 meses

3) La actriz de Hollywood se enamoró de Bradley Cooper y pasaron por el altar en una ceremonia íntima, la cual –según los reportes –se llevó a cabo al sur de Francia, en diciembre de 2006, justo cuando Bradley se estaba dando a conocer con películas como The Wedding Crashers y Alias. Tan solo cinco meses después de su enlace, la pareja tomó caminos separados. “Fue algo que simplemente sucedió”, dijo él a Howard Stern acerca de su breve matrimonio y su ruptura. “Lo bueno es que ambos nos dimos cuenta… Algunas veces simplemente lo asimilas”.

La actriz también estuvo casada con el modelo inglés Louis Dowler

4) En cuanto a sus romances, Jennifer se comprometió con el campeón de tenis Mark Philippoussis, pero la pareja nunca llegó al altar. Ella reencontró el amor en 2014, anunciando su compromiso con el modelo inglés Louis Dowler, quien alguna vez estuvo relacionado con la ganadora del Oscar, la actriz Kate Winslet. La pareja se casó ese año, pero su relación no prosperó y se separaron en 2016.

“La razón de mi éxito es mi incansable perseverancia”, dijo Jennifer acerca de su carrera de 25 años

5) Jennifer ha sido muy directa acerca de sus problemas en Hollywood. “Cuando empecé a trabajar de manera profesional, me dijeron de todo, desde que tenía rasgos muy étnicos hasta que no los tenía, que sonaba a que tenía acento, que mis dientes no estaban lo suficientemente derechos, y se lo dije a mis agentes, ‘No lo entiendo’ –y me refería a mí’,” dijo en una entrevista a Glutendude.com. La razón de mi éxito es gracias a mi perseverancia. No soy buena con la gente que me dice qué soy y cómo debo vivir mi vida”.