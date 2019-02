Así fue la reacción de Diego Boneta al recibir un beso en la boca ¡en plena entrevista!

A donde quiera que va, Diego Boneta deja corazones rotos… A su paso por Chile, lugar al que viajó por motivos de trabajo, el joven acudió al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y tuvo un inesperado encuentro con una entrevistadora ¡que lo besó en la boca! Sí, así como lo lees… El actor, quien ganara popularidad gracias a su participación en la serie biográfica de Luis Miguel (Netflix), ofrecía una entrevista a la influencer chilena Daniela Palavecino, cuando esta –de forma casual y coqueta –le plantó un beso en los labios al también cantante, quien no tuvo más remedio que aceptar el beso de la joven.

Lo que parecía una entrevista más con medios, se convirtió en un bochornoso momento para Diego, pues Daniela se dirigió a él y le contó acerca de una ‘tradición’ que supuestamente hay en el festival, en el que los animadores se besan antes del show en la Quinta Vergara. En su cuenta de Instagram, la joven actriz de la serie Buscando a María, compartió el video completo del momento. “Jesucristo, está Diego Boneta, me va a dar algo. Siento que me falta el aire”, empieza diciendo la intérprete mientras se acerca al joven e 28 años.

“Te ves guapísima, me vas a poner del color de tu vestido”, dice él entre risas, luego de que ella se presentara como Lucerito. En seguida, Palavecino le dice a Boneta: “Aquí tenemos una tradición: los animadores con las animadoras, cada noche, como cábala se dan un beso en la boca. ¿Sabías de eso?”.

“No. ¿Eso es cierto?”, le responde él. “Es muy cierto, yo no miento. Y a mí me encantaría recrear esa situación, ¿estás dispuesto?”, dice la actriz. “Si es una tradición, es algo que no se puede no hacer, ¿no?”, expresa el mexicano. Y de pronto llega el momento más esperado de esta entrevista… ¡el beso entre ambos! Mientras ella cierra los ojos para besar los labios de él, Boneta los mantiene bien abiertos y hasta cierto punto, mostrando un poco de incomodidad.

El beso que no gustó

Parece que este sorpresivo beso no fue del agrado de todos y las reacciones en las redes no se hicieron esperar, por lo que la actriz desactivó los comentarios de su Instagram, además de hacer frente a aquellos que aseguraban que había acosado al actor.

La actriz hizo una disculpa pública y lamentó que el gesto que tuvo con Boneta haya sido interpretado de forma negativa. "Lamento mucho que se haya malinterpretado el video y pido disculpas a los que se lo tomaron de forma negativa. En ningún momento hubo algo incómodo o forzado", dijo a través de Instagram Stories. "Todo fluyó súper bien. Después de terminar la nota a Diego le dije 'gracias por la buena onda' y me dijo 'gracias también, quedó divertido el video'".