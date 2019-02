Hace unos meses, William Valdés sorprendía con la noticia de su salida de la televisora Estrella TV, en donde conducía el programa Buenos Días Familia. En esa ocasión, el presentador agradeció a la empresa por la oportunidad a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales. Además, el cubano se mostró optimista respecto a su futuro y pidió a sus seguidores no se preocuparan por él, pues pronto lo volverían a ver en la televisión.

Tal y como lo prometió, William está de vuelta en la pantalla chica. Sin embargo, esta vez tuvo que viajar hasta la Ciudad de México para unirse al elenco del programa Hoy (Televisa), encabezado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, y así probar suerte con un nuevo público. El guapo presentador se ha mostrado emocionado por estar en uno de los programas más importantes de la televisión mexicana, un sueño que él mismo confiesa se está cumpliendo. “Estoy muy feliz porque me están dando la oportunidad de conocer otro público, de estar aquí en México, encantando de estar en Televisa, un sueño hecho realidad, siempre he querido hacerlo, siempre he querido estar”, dijo el cubano en una serie de videos que compartió en sus stories de Instagram hace unos días.

Aunque la noticia ha emocionado muchísimo a sus fans, William ha dejado en claro que su presencia en Hoy solo es como invitado y no forma parte del elenco oficial. Sin embargo confesó estar muy contento por esta nueva oportunidad y por los mensajes de buena vibra que ha recibido de sus seguidores. “Estoy de invitado solamente en programa Hoy, no quiero que se emocionen y piensen que me estoy quedando en el show, estoy simplemente como invitado”, dijo Valdés en su video. “Estoy muy agradecido con todos sus comentarios, con todas sus muestras de cariño. Gracias, gracias, gracias”, concluyó en su mensaje.

Aunque se esperaba que el presentador apareciera en solo dos programas, ha continuado con sus apariciones en el programa. Los primeros días estuvo desde el foro, compartiendo conducción con otros presentadores como Mauricio Mancera y Andrea Escalona. Por otro lado, también ha participado en la sección llamada El Camioncito de Hoy, en donde ha compartido cámara con el Pedro Prieto y ha podido conocer la Ciudad de México a través de su visita a diferentes mercados, además de convivir con el público del matutino, quien lo ha recibido con mucho cariño.

¿De vuelta a Univision?

En junio de 2017, William Valdés sorprendió a sus seguidores al revelar que había sido despedido del programa Despierta América, en el que trabajó durante tres años y en el que se desempeñaba como reportero de redes sociales. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y se dio en medio de rumores que intentaban dar respuesta a su retiro de la televisión.

Durante los meses siguientes el cubano hizo algunas declaraciones sin entrar en detalle sobre las razones que provocaron su despido. Sin embargo, en 2018 rompió el silencio y con el corazón en la mano reveló la verdad. “Caí en el mundo de la fiesta, caí en el mundo de las drogas… Abusé de sustancias y eso hizo que mi carrera se fuera al bote. Perdí el trabajo de mis sueños. Salía todas las noches. Me gastaba $2,000 el fin de semana y compraba cosas que no debí haber comprado”, expresó el joven de 25 años a People en Español.

Y aunque ese capítulo de su vida ha quedado cerrado, el presentador ha regresado a las pantallas de Univision, aunque de forma indirecta, gracias a sus apariciones en el matutino de Televisa, pues el programa Hoy forma parte de la barra de shows que se transmiten por la señal de la famosa cadena de televisión hispana.