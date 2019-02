Lili Estefan enloqueció las redes sociales con sus más recientes fotos en redes sociales, en las cuales aparece presumiendo sus larguísimas y perfectas piernas. La presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) dejó sin aliento a sus fans al mostrar su espectacular silueta con un mini vestido rosa pálido con una manga ¾ con acabado acampanado y escote v. Los fans de Lili no dejaron de comentar la serie de imágenes en las que la presentadora sacó a relucir su faceta como modelo, con la cual inició hace años su carrera en el mundo del entretenimiento.

En solo unas horas, el álbum de fotos obtuvo más de 25 mil ‘me gusta’ y todo tipo de comentarios por parte de sus fieles seguidores, quienes no dejaban de destacar lo bien que se veía. “Bella ‘La Flaca’”, “Preciosa como siempre” o “Estás en tu mejor momento” fueron algunos de los comentarios por parte de sus fans, quienes no dejaban alabar su belleza, pues a sus 52 años es una de las presentadoras más bellas y carismáticas de la televisión.

Pero no solo alabaron su look, sino que también admiraron sus hermosas piernas, las cuales son uno de sus sellos característicos. Pocos lo saben, pero hace años Lili tuvo las piernas aseguradas… Sí, así como lo lees. En 2016, reveló en una entrevista con Ismael Cala, que, cuando aún estaba casada con su esposo, este contrató con una empresa especializada un seguro para sus extremidades inferiores, el cual según ella era sumamente caro. Según Univision, la conductora las tenía aseguradas por un millón de dólares… Desde entonces, las piernas de la conductora son conocidas como ‘las del millón’. Aunque el seguro ya expiró y esa anécdota pasó a la historia de su archivo personal, Lili la recordó entre risas.

Y es que sus piernas no solo son fruto de la buena genética de sus padres, sino que desde muy niña ‘La Flaca’ tomaba clases de danza, además de que ya en su etapa de adolescente, debutó sobre las pasarelas como modelo. De hecho, su hija menor, sigue sus pasos sobre las pasarelas, demostrando que tiene la herencia de su famosa mamá. Lina Teresa, de 16 años, debutó como modelo en marzo del año pasado, dejando ver que se perfila a ser una gran modelo.

Las consecuencias de bailar ballet

Así como fortaleció sus piernas gracias a las clases de danza, también atravesó por duros momentos, sobre todo con las secuelas físicas que le dejaron sus años como bailarina de ballet. Cuando decidió abrirse camino en el modelaje y el mundo de la televisión, Lili enfrentó un pequeño problema, el cual le dificultaba andar en tacones, pues desarrolló unas protuberancias ne los dedos del pie, conocidas con el término médico de Hallux abductus valgus y popularmente, como juanetes.

En una entrevita con People en Español, la presentadora Univision comentó que le causaba un gran conflicto la apariencia de sus pies. “Yo tengo un trauma personal con los zapatos porque fui bailarina toda mi vida hasta que me gradué de high school (preparatoria). Cuando empiezo en la televisión y dejo lo que es el baile profesional, yo tenía los pies más horribles del mundo, los famosos juanetes”.

Luego de mucho pensarlo, Lili se sometió a una cirugía, la cual le dio la oportunidad de volver a usar sus zapatillas, pero había un problema: ¡todos sus pares tenían la forma de los juanetes! “Sin decirle a nadie me opero, hago mi terapia y empiezo ya a meter el pie (al zapato) y está el juanete todo marcado (en el zapato). ¿Sabes lo que es tener que botar todo un clóset entero, todos mis zapatos de mis últimos 12 años? No los pude ni regalar. Tenía 31, 32 años, pero me acuerdo que dije 'aún estoy a tiempo, me los compro todos nuevos'”.