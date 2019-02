Todo lo que tienes que saber de 'El Gato Negro', la nueva serie de Diego Boneta

El actor mexicano Diego Boneta, a quien recientemente vimos en la serie Luis Miguel, sorprendió a sus seguidores al dar a conocer que se convertirá en El Gato Negro, un superhéroe latinoamericano. El también cantante dio la noticia por medio de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen del que será su nuevo reto laboral.

"Estoy tan emocionado de asociarme con MGM y Mark Burnett para ofrecerte el primer superhéroe latinoamericano con nuestra serie de televisión basada en el cómic El Gato Negro, de Richard Domínguez", escribió Diego. La serie estará basada en el libro de cómics El Gato Negro: Nocturnal Warrior, el cual salió a la luz en 1993. A continuación, compartimos todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta nueva aventura a la que se embarcará el intérprete.

VER GALERÍA

Historia de El Gato Negro, el personaje de Diego Boneta

Diego Boneta dará vida a Francisco Guerrero, un joven de origen latinoamericano, radicado en el sur de Texas, que adoptará la imagen de El Gato Negro para combatir el crimen y de paso encontrar al culpable de la muerte de Mario, su amigo. Francisco retomará el legado de su abuelo, Agustín Guerrero, quien en la década de los 50 utilizó el nombre de El Gato Negro en el mundo de la lucha libre y también para combatir el crimen que en aquel entonces atemorizaba a los habitantes de su localidad.

A pesar de sus buenas intenciones y de ser admirado por la población, El Gato Negro, al igual que todos los superhéroes, no solo tendrá que batallar con los criminales, sino que también con las autoridades, quienes no están a favor de los héroes anónimos.Así que tendrá que esforzarse por huir de la Policía, encabezada por el capitán Miguel Bustamonte, su amigo y hermano de Mario, quien hará hasta lo imposible por capturarlo.

Más notas como esta:

¿Tendrán otra secuela? Las series más esperadas del 2019

¡En la cima! Celebs que alcanzaron más fama en 2018 con alguna serie

VER GALERÍA

El Gato Negro no le ocultó su identidad a todos

Contrario a lo que sucede con muchos superhéroes, Francisco no mantuvo su identidad en secreto para todos, sino que la compartió con Antonio Trujillo, un miembro fundador del EZLN, a quien le encargó la elaboración de las herramientas con las que combatiría al crimen. Antonio no se negó a apoyar a Francisco en su encargo, ya que él lo había ayudado a establecerse en Estados Unidos y a obtener la ciudadanía, privilegio que también incluyó a su esposa, Rosarita.

El Gato Negro está inspirado en Batman y en Pancho Villa

Hace unas semanas se recordó el 'casting' que Diego Boneta hizo en 2013 para The Hollywood Reporter, donde repitió los diálogos de Christian Bale para la película de Dark Knight Rises, una de las entregas más exitosas de Batman. Aunque esa experiencia solo se quedó en una anécdota, el personaje de El Gato Negro no está del todo alejado de Batman, ya que Richard Domínguez obtuvo parte de su inspiración del conocido como hombre murciélago. También se basó en el luchador mexicano El Santo y en The Phantom.

En cuanto a sus demás personajes, el nombre de Francisco Guerrero está muy ligado a la Revolución Mexicana, al otorgárselo en honor a Pancho Villa, mientras que el apellido es la traducción en español de la palabra inglesa Warrior.

VER GALERÍA

Diego Boneta, feliz con este nuevo reto

El actor está muy ilusionado con el reto actoral que está por emprender, al asegurar que representa una gran responsabilidad y un desafío. "Sé que hacer esta serie liderada por superhéroes latinos a la pantalla es una gran responsabilidad y un gran desafío, pero no podría tener mejor socio que MGM", señaló en entrevista con el portal Deadline.

La colaboración de Diego será la tercera que tenga con Mark Burnett, quien está convencido de que el mexicano es la persona ideal para desempeñar ese papel. "Desde que trabajé por primera vez con Diego en The Dovekeepers, supe que era un actor único y con mucho talento. Lo considero un amigo. Sé que hará este personaje como nadie más pudo realizarlo", se mostró confiado Burnett en la plática que tuvo con Deadline.

VER GALERÍA

RELACIONADO: Diego Boneta y las -afortunadas- chicas que han conquistado su corazón en la ficción