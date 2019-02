Lady Gaga y Bradley Cooper ofrecieron una gran actuación del tema Shallow de su película A Star Is Born, en la entrega 91ª de los Premios Oscar. Es evidente que entre la cantante de 32 años y el actor de 44 hay una gran química, la cual se ha dado gracias a que su trabajo en el filme. Esa complicidad se vio reflejada durante su espectacular performance en los Premios de la Academia donde frente a miles de espectadores, entre las que estaba la novia de él y la madre de su hija, la modelo Irina Shayk.

Lady Gaga y Bradley Cooper interpretaron Shallow, de su película A Star is Born

Mientras su musical se acercaba a su final, el par de artistas se miraron dulcemente a los ojos, justo como lo hicieron en los papeles de su película, excepto que esta vez no fue en sus respectivos personajes. Minutos después de que la canción fuera nombrada como la ganadora de la categoría de Mejor Canción Original, la cantante y actriz agradeció a su coestrella por creer en ella. “Bradley no hay una sola persona en el planeta con la que podría haber cantado esta canción que no fueras tú. Gracias por creer en nosotros. Muchas gracias”, dijo.

Los dos desarrollaron un lazo muy especial desde que comenzaron a trabajar juntos

Su participación en el escenario fue, sin duda, uno de los momentos más comentados de la noche, e incluso alguno lo vieron como una posible declaración de amor, pero esto podría ser un poco extraordinario dado que Bradley estaba en la entrega de premios con su chica, y sobre la alfombra roja se dejaron ver de lo más cariñosos. Sin embargo, el Internet no tiene filtros cuando se trata de la vida privada de las celebridades, las cosas fácilmente se pueden sacar de contexto.

Bradley fue acompañado a los Oscar por su novia y la madre de su hija, Irina Shayk, y por su mamá

Apenas hace una semana se dio a conocer que la intérprete de Million Reasons y su ahora ex prometido, Christian Carino, habían puesto punto final a su compromiso. Las noticias sobre su compromiso surgieron cuando Lady Gaga se refirió a Christian como su prometido durante el evento Elle Women en Hollywood, en octubre de 2018.