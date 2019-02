Han pasado ya algunos años desde la muerte de sus padres, sin embargo, para Adamari López esa herida parece que nunca sanará. La producción de Un Nuevo Día (Telemundo) llevó a una médium para que ‘Ada’ se pusiera en contacto con sus padres, quienes fallecieron con tres años de diferencia. La señora Vidalina Torres murió en diciembre de 2012, mientras que su papá, el señor Adalberto López, falleció en febrero de 2015, tan solo unas semanas antes del nacimiento de la pequeña Alaïa. La dura experiencia hizo que la puertorriqueña de 47 años no pudiera contener la emoción por escuchar de la voz de Zulema Arroyo los mensajes que sus padres tenían para ella desde el más allá.

La vidente, conocida como 'The Latina Medium', conversó con ‘Ada’ y dejó en ella un profundo mensaje. “Escuchar cosas que habían pasado cuando yo era mas jovencita me hizo emocionarme mucho y reforzar que ellos siempre me van a cuidar, que siempre van a estar a mi lado y que siempre van a ser mis guías”, indicó Adamari. “Me sorprendió saber que fui fortaleza para mi mamá en algunos momentos dados”.

En la íntima conversación que tuvo con Zulema, esta le contó a Adamari algunos datos relacionados con el fallecimiento de su mamá, como las enfermedades que la atacaron al mismo tiempo que el cáncer, así como los detalles de cómo pasó sus últimos días. La vidente también se refirió a la gran relación de madre e hija que Adamari tenía con su mamá. “Esta niña nació siendo guerrera. Tu siempre fuiste el alma de la fiesta”, dijo Zulema a Adamari.

La médium también e dio a Adamari los mensajes de s padre. “Él básicamente sabía lo que le iba a pasar (el infarto). Él también toma responsabilidad de eso, porque él venía sintiéndose mal desde hace tiempo”. Zulema siguió con sus visiones, las cuales eran cada vez más acertadas y provocaban el llanto de Adamari. “Tu papá es bastante juguetón y chistoso, se me está presentando y me está diciendo que él tiende a jugar con la cerradura de tu casa, a veces juega con eso o toca el timbre”.

Adamari no desmintió a la médium y le confirmó que así era: “Tenemos un timbre en la casa, que luego tocan y no hay nadie. La cerradura de la casa a veces se cae”.

La petición que el papá de Adamari le hizo a su hija a tráves de Zulema

También hablaron sobre una foto en específico, las última que todos se tomaron en familia, y desde el más allá, el papá de Adamari le pidió un favor muy especial. “Fue en una Navidad, una celebración o un cumpleaños. Esta foto él la quiere más presente, porque tú como que no la tienes puesta. Le encanta esa foto… Así que sácala y ponla en un marco”, le aconsejó Zulema a la presentadora de Telemundo.