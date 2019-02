Thalía hizo una tierna revelación sobre quién la inspira al momento de crear

Sin duda alguna, Thalía se encuentra disfrutando de uno de los momentos más importantes de su carrera. Y es que la cantante ha demostrado ser una increíble empresaria, artista y madre. Basta con darnos una vuelta en sus redes sociales para percatarnos de que todo lo que tiene, lo ha logrado de esfuerzo, talento y perseverancia, pues por cada proyecto que emprende, la intérprete se encarga de ponerle mucha pasión.

Sin embargo, la hermosa intérprete de Amor a la Mexicana es consciente de que todo el camino que ha recorrido a lo largo de su carrera, la cual inicio cuando era una niña, la han convertido en la gran mujer que es ahora, sin olvidarse de todas aquellos sueños que cuando era pequeña anhelaba se volvieran realidad. Así lo dejo ver en un reciente mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, gracias a una imagen comparativa que uno de sus fans compartió y en la que vemos una foto del pasado en la que una joven Thalía viste un atuendo color morado metálico sostiene un mechón de su cabello y otra fotografía de la cantante durante su actuación en la reciente entrega de Premio Lo Nuestro, vestida también con un traje morado metálico y sosteniendo su cabello de la misma forma en la que lo hacía cuando era una niña.

“Hoy por la mañana me encontré esta imagen que uno de ustedes hizo y me movió las fibras del alma. Entendí que esa niña, de la edad de mi hija Sabrina,11 años, es la que me da la fuerza y la intuición de seguir los pasos de mis sueños. ¡Esa niña, llena de alegría, de vida y de ilusiones fantásticas sigue mostrándome que está bien ser auténtico, que está bien ser diferente y que se vale crear... crear música, coreografías, vestuarios y sorpresas para sacarle la sonrisa al público!”, escribió la bella Thalía junto a la fotografía.

Sin embargo, la segunda parte de su mensaje sería la que más conmoviera a sus seguidores, pues la cantante le habló a su ‘yo’ del pasado y le agradeció por la inspiración que al día de hoy continúa siendo para ella a pesar de ser una mujer madura. “Me encanta ver como después de tantos años en esta carrera maravillosa, ella me sigue recordando las cosas que también a mí me alegran, como el color morado y la tela metálica, el jugar con mi cabello, la travesura de una mirada cómplice, la sonrisa sincera. ¡Ella... mi niña bella! La amo, la admiro y la respeto porque siempre fue fuerte y siempre fue valiente. ¡A pesar de tanto, ella sigue sonriente! ¡Te amo #babyT! Gracias por siempre estar”.

Thalía se ha convertido en una de las estrellas latinas más importantes de la música. Su ingenio a la hora de crear conceptos deja en claro que su niña interior está más viva que nunca.

Thalía ha explorado en su último video Lindo Pero Bruto conceptos que nunca antes había mostrado. Llenos de color e inspirado en sus muñecas, conquistó el gusto de su público con el clip de su pegasoso tema. La cantante llevó a la realidad ese mundo extravagante de sus videoclips al escenario de la pasada entrega del Premio Lo Nuestro con una explosiva presentación con un outfit un poco más pop de vestido corto en color rosa metálico, al lado de sus amigas y colegas Lali y Natti Natasha. Luego de muchos ensayos, las chicas se lucieron en el escenario cuando pusieron a bailar a los presentes al ritmo de No Me Acuerdo. El público quedó boquiabierto con el baile de las tres cantantes, que les mereció una gran ovación.