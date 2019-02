Dayanara Torres, más fuerte que nunca, inicia su tratamiento de radiaciones

Dayanara Torres está lista para enfrentarse a uno de los retos personales más grandes de su vida. Fuerte y determinada, la ex Miss Universo 1993 inició esta semana en Los Ángeles su tratamiento contra el cáncer de piel con el que fue diagnosticada hace unas semanas. Dayanara sabe que cuenta con el apoyo de su familia y amigos más cercanos, al igual que el de sus fans, con quienes compartió el inicio de este año de tratamiento del mismo modo que les hizo saber de la enfermedad que padece.

Dayanara Torres no pierde la fe y con mucha esperanza, dio paso a esta etapa de la que espera salir avante. "Hoy es el día. Todo en las manos de Dios. Con Dios todo es posible", escribió en su perfil de Instagram junto a una bella foto de ella misma en la que mira fijamente a la cámara. Dayanara se someterá a un tratamiento de radiaciones localizadas, tal como lo explicó en una conmovedora entrevista en Despierta América. "No se me va a caer el pelo, no me voy a sentir súper mal, sí voy a estar un poco débil", explicó rodeada del cariño de Karla Martínez, Alan Tacher y Casper Smart.

El tratamiento al que se someterá la juez de Mira Quién Baila All Stars, la mantendrá con visitas médicas regulares. "Los doctores están confiados de que vamos a salir bien, de que lo vamos a destruir y que voy a estar bien", agregó con una sonrisa llena de optimismo. “Dayanara está en tratamiento, pero está siendo superfuerte y tiene muchísima fe de que estará bien. Por ahora el tratamiento dura un año e incluye radiación, no quimioterapia”, dijo la publicista de Dayanara Torres a El Nuevo Día. La ex reina de belleza, ya había sido intervenida quirúrgicamente para remover el mal de su pierna, una intervención que le dejó nueve puntos. Semanas atrás, volvió a someterse a una cirugía que esta vez la dejó con 77 puntos detrás de la pierna, razón por la que en las últimas emisiones de Mira Quién Baila All Stars, llegó en silla de ruedas y contó con la ayuda de Casper Smart para cargarla hasta su lugar.

En esta lucha, la también actriz sabe que cuenta con el mejor apoyo de todos: el de sus hijos Cristian y Ryan, a quien tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony. "Mis hijos, aunque asustados, cada vez que me ven me abrazan, me soban la cabeza. Ha sido fuerte pero juntos. Yo de todas he salido más fuerte que nunca", dijo en su charla. Además, su prometido Louis D'Esposito, es un aporte más de buenos ánimos, quien ha demostrado preocuparse al máximo por su salud, pues fue él quien insistió en que acudiera al médico para checarse "un lunar", con el que le fue diagnosticada la enfermedad.

Dayanara Torres, llena de optimismo

Tras escuchar las palabras del médico, Dayanara Torres tomó la decisión de compartir con sus seguidores lo que sucedía con su salud, con el fin de alertarlos a ir al médico si es que notan algo raro, y no poner al último su bienestar. "Si puedo ayudar a alguien en este camino, y basada en mi experiencia, sería diciéndoles que por favor, no olviden de cuidar de ustedes mismos. Si ven o sienten algo diferente en su cuerpo, vayan a checarlo. Yo no tenía idea de que el cáncer de piel se puede esparcir a otros órganos", agregó en la publicación en la que reveló su enfermedad.