Para Daniel Sarcos, no hay nada que lo llene de más orgullo que ver a sus hijos triunfando. La noche del jueves 21 de febrero, la menor de sus dos hijas, Carlota Valentina, debutó en su primera alfombra en Premio Lo Nuestro y lo hizo bien acompañada por su madre, la presentadora Chiquinquirá Delgado. A través de sus redes sociales, Sarcos manifestó su orgullo por ver a su pequeña de 8 años, luciendo bellísima e incluso pidió a sus fans que votaran por ella como la mejor vestida de la alfombra magenta de PLN.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.3 millones de followers, Sarcos retomó la fotografía en la que su exesposa ‘Chiqui’ Delgado aparece elegantísima posando al lado de su hija, previo a disfrutar del show en el AmericanAirlines Arena. “Voten por la mejor vestida de la noche de Premio Lo Nuestro. La vemos acompañando a su mamá. PD: Papá orgulloso”.

Carlota Valentina, de 8 años, es fruto del matrimonio que Daniel y ‘Chiqui’ tuvieron por seis años, de 2004 a 2010. A pesar de que la relación entre ellos no funcionó, tienen una relación cordial por el bien de su hija. Además de la pequeña, el presentador tiene una hija mayor llamada María Victoria, quien lo convirtió en abuelo. Además, hace unas semanas el venezolano sumó un integrante más al clan Sarcos. El pasado 6 de febrero, Daniel y su actual pareja, Alessandra Villegas recibieron a su primer hijo en común, el pequeño Daniel Alejandro.

En tanto, ‘Chiqui’ tiene una hija más, la guapísima María Elena Dávila, de su relación con el actor Guillermo Dávila. La pareja estuvo junta de 1991 a 1997, y tras seis años de matrimonio, decidieron poner punto final a su relación. La hija mayor de la ojiverde se dedica a la actuación y al modelaje y poco a poco se va haciendo de un nombre, y es tan bella como su mamá e incluso ¡hasta las confunden! Por el gran parecido que tienen, ha y algunos que llegan a pensar que son hermanas.

Sobre su vida personal, ‘Chiqui’ suele ser muy discreta, pero en ocasiones suele hablar de sus hijas, como en una entrevista que dio a People en Español, en la que conversó acerca de lo diferentes que son. “Con Carlota me divierto y me disfruto esa etapa de la escuela, de los juegos, de los comentarios divertidos, me la paso riendo todo el día”, dijo sobre la niña, con la que vive en Miami. “Me asombro de a veces estos niños que no tienen tamaño para lo que saben y dicen. Ella ha crecido en una casa de adultos y un mundo de adultos porque es la única niña, entonces es como una viejita en un cuerpo chiquito.”

Acerca de su hija mayor, quien vive en California, ‘Chiqui’ no tuvo más que palabras de admiración. “A Marielena estoy apoyándola mucho en su sueño en Los Ángeles, ha hecho varios avances y proyectos pequeños, y está más a la espera de ese gran proyecto que le llegue”, señaló. “La admiro mucho porque estar en Los Ángeles no es fácil, sobre todo lejos de tu familia, así que ella es mi héroe.”