Más bella que nunca, Yalitza Aparicio en la portada de ¡HOLA! México a unos días de los Oscar

De Oaxaca para el mundo: Yalitza Aparicio. Esta joven, quien ni en sueños imaginaba en convertirse en actriz, está a punto de vivir uno de los momentos más emocionantes en la vida de cualquier artista: acudir a los Premios Oscar. Tras su destacada participación en Roma, la película dirigida por Alfonso Cuarón, el destino de Yalitza dio un giro inesperado. De ser una humilde educadora de Tlaxiaco, Oaxaca, pasó a convertirse en el orgullo de sus paisanos, además de ganarse el cariño y la admiración de millones, y logar una nominación en los Premios de la Academia.

A solo unos días de la gran noche de su vida, Yalitza aparece en la portada de ¡HOLA! México, y a través de una íntima entrevista, comparte su emoción por ser parte de la entrega de premios más importantes de Hollywood.

VER GALERÍA

La joven de mirada tierna y sonrisa tímida jamás olvidará aquel 22 de enero del 2019, cuando en las primeras horas de la mañana se enteró de que había sido nominada como Mejor Actriz por su entrañable interpretación de Cleo en Roma. Entre gritos de emoción, Yalitza celebró este gran logro, producto de su destacado trabajo. A unas semanas de ese shock, la joven originaria de Oaxaca revela que, de ganar la categoría como Mejor Actriz, dejaría que en ese momento su corazón hablar por ella. “No tengo ningún discurso preparado. ¿No sería mejor decir algo que salga en ese momento del corazón?”.

VER GALERÍA

Su creciente popularidad ha ido en aumento día con día, sumando un fiel ejército de seguidores que quedaron cautivados con su encanto natural. Pero, dentro del mundo del espectáculo no todo es fácil y en los últimos meses ha tenido que hacer frente a las duras críticas. Aunque ha recibido todo tipo de comentarios, parece que poco le han afectado, pues hoy más que nunca lleva la frente en alto representando a su país y enalteciendo sus raíces indígenas. “Siempre me he sentido orgullosa de lo que soy y de quién soy”, confesó en la entrevista con ¡HOLA! México.

Más notas como esta:

- Yalitza Aparicio quiere aprender inglés para trabajar en Hollywood

- 4 lecciones de maquillaje que hemos aprendido de Yalitza Aparicio

Su gran noche en los Oscar

El próximo domingo 24 de febrero será un día inolvidable para Yalitza y como tal, quiere hacerlo especial y llegar acompañada por su mamá a los Premios de la Academia.

"Siento mucha emoción porque voy a ver de cerca qué es lo que va a hacer esta ceremonia y (estoy) descubriendo muchas cosas a lo largo de esta trayectoria”, contó Aparicio a People en Español. La joven agregó que tiene en su madre a la cita perfecta para esta velada de enseño: “Iré con mi mamá, quiero que ella sea la persona que me acompañe en este momento maravilloso. Considero que ya gané con estar nominada”.

VER GALERÍA

De hecho, Roma es la manera en la que Yalitza honra a su mamá, pues por mucho tiempo fue empleada doméstica. También le fueron de utilidad para su papel las largas conversaciones que sostuvo con Liboria (‘Libo’) Rodríguez, la nana de Cuarón. “Mi mamá ha sido trabajadora del hogar por muchos años, así que tuve la oportunidad de conocer un poco de su trabajo y en esta película trataba de mezclar lo que era ella, cosas que recordaba de cómo hacía su trabajo, y también otras que me había dicho ‘Libo’, hacía esa mezcla para lograr representar el personaje”.