¿Niño o niña? Las pistas que podrían revelar el sexo del bebé de Meghan Markle

Al fin ha llegado el día del espectacular baby shower de Meghan Markle. Previamente, se reportó que el evento se había llevado a cabo el día de ayer, pero no fue así. Una oleada de fotógrafos se dejó ver en las calles de Nueva York, cuando la Duquesa de Sussex apareció con su coestrella en Suits, Abigail Spencer, quien llevaba una bolsa de regalo. Ahora se sabe, que el baby shower se está llevando a cabo este miércoles 20 de febrero en Manhattan en el lujoso hotel The Mark, cortesía de las mejores amigas de Meghan, Amal Clooney y Serena Williams. A pesar de que la fiesta no se realizó el martes pasado, pudimos observar algunos de los detalles de las decoraciones que nos resultaron particularmente interesantes.

Meghan Markle y su coestrella en Suits, Abigail Spencer, fueron fotografiadas en la ciudad de Nueva York antes del baby shower

El martes por la tarde, la Duquesa de Sussex fue fotografiada entrando al hotel The Mark luciendo un abrigo con un bolso Carolina Herrera y unos pumps nude Stuart Weitzman. Algo que los testigos, que estaban fuera del lujoso recinto, notaron un gran estante lleno de flores y ramos que estaban siendo entregados en el lugar.

Había algo especial en esos ramos de flores... Pudo haber sido solo un montón de flores, pero si se observaba de cerca, se podía apreciar que todos tenían tonalidades en colores pastel y que la gran mayoría ¡eran de color rosa! ¿Fue esto una sorpresa para revelar el género del bebé? ¿Podría significar que Meghan y el príncipe Harry están esperando una niña? Quizá. Pero ese detalle en la decoración podría (lo más probable) significar que Meghan está teniendo un baby shower inspirado en colores suaves.

Varios adornos de flores en tonalidades pastel fueron entregados en el hotel The Mark, el lugar de súper lujo donde se llevó a cabo el baby shower de la Duquesa de Sussex

Si estás al pendiente de cada uno de los mínimos detalles, habrás notado el hecho de que Abigail, la amiga y excompañera de Meghan, llevaba papel de envoltura de color azul en su bolsa de regalo. ¡La historia del baby shower continúa!