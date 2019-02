Shakira demuestra que además de las caderas, también es hábil con los puños

No cabe duda de que Shakira es una de las artistas más talentosas del mundo del espectáculo. Habla diferentes idiomas, canta, baila, compone, toca instrumentos musicales, mueve las caderas como nadie y además, es una excelente madre. Como si todo eso no fuera suficiente, la superestrella colombiana nos ha vuelto a sorprender al mostrar una habilidad que hasta el momento no le conocíamos y que por supuesto tampoco imaginábamos.

La intérprete de Antología nos ha dejado con la boca abierta al demostrar sus habilidades para practicar box. Y es que Shakira dejó sorprendidos a algunos miembros del Departamento de Policía de Miami Beach, a quienes la cantante visitó hace unas semanas, dejando en claro que a pesar de ser una mujer muy chaparrita, la fuerza que tiene en los puños es de temer. A través de un video que la oficina policial publicó en su cuenta de Instagram, podemos ver a la pareja de Gerard Piqué ponerse los guantes y dar algunos golpes a un saco de box que uno de los oficiales sostiene y ante la mirada de su hijo Milan.

“Sus caderas no mienten, pero, ¿qué tal su gancho derecho?”, se lee al lado del video, en un mensaje que el Departamento compartió para agradecer la visita de la cantante a su oficina. “¡Demonios!, sí que es hábil”, se escucha decir al fondo en el video, sobre el talento oculto de la hermosa colombiana.

A través de sus redes sociales, Shakira ha demostrado tener otras habilidades para otros deportes como el esquí, el basquetbol y hasta el patinaje. Eso sin mencionar que es aficionada al futbol, desde que mantiene una relación con el famoso futbolista español.

Aunque el video fue compartido recientemente, la visita de Shakira a la estación policiaca se llevó a cabo hace unas semanas, pues en el clip podemos ver a la cantante con su larga cabellera y recordemos que hace unos días, la intérprete de Loba decidió cambiar de look y cortar a la altura de los hombros sus característicos rizos.

Talento heredado

No cabe duda, los hijos de Shakira heredaron de sus papás el talento para los deportes, específicamente para el fubol. Tal como Gerard Piqué, Milan de cinco años, y Shasa de tres, tienen bien puesta la camiseta del FC Barcelona, tanto que, a su corta edad, ya asisten a la escuela de futbol del mismo equipo que su famoso papá. La intérprete es la más feliz de acompañar a los pequeños a sus prácticas, en donde demuestran que llevan en las venas las habilidades para el balón. Como mamá orgullosa y fan número uno de los niños, la cantante colombiana celebra los goles de sus pequeños y los comparte en sus redes sociales para que sus seguidores sean testigos de las habilidades de sus retoños.

