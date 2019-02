Kylie Jenner gasta 10 mil dólares al año en Postmates. También tiene más de 400 marcas de diseñador en su clóset de bolsos. Y uno de los rumores más grandes sobre la empresaria de 21 años es si alguna vez se hizo alguna cirugía plástica para lograr el rostro perfecto que muestra en Instagram. Finalmente, en su entrevista más reveladora, Kylie Jenner aclaró las especulaciones, además de hablar sobre otro rumor que rodea su vida personal: su posible compromiso con el rapero y padre de su hija, Travis Scott.

En una entrevista con Paper Magazine, Kylie Jennerrevela si es que se ha hecho cirugía plástia en la cara

"La gente está segura de que he estado bajo el cuchillo y rehíce mi cara, lo que es completamente falso", dijo a Paper Magazine. Y hay una importante razón para que Kylie no haya pasado por el quirófano y es la peor pesadilla para muchos: las agujas. "¡Me aterran! Nunca lo haría", reveló. "Quienes aseguran que lo he hecho, es porque no entienden lo que un buen peinado y maquillaje pueden hacer. Lo que los filtros de verdad pueden hacer", explicó la hermana menor de Kim Kardashian. Sobre los filtros, la casi billonaria admitió que se requiere más que un squad de belleza para lograr su impresionante look. "No, en realidad son filtros. Eso no lo niego", agregó.

Notas relacionadas:

- La hija de Kylie Jenner estrena su primer collar de diamantes ¡con mensaje oculto!

- El mensaje más tierno de Kylie Jenner a su hija Stormi por su cumpleaños

Los consejos de sus padres para iniciar una vida empresarial a temprana edad

Kylie aprovechó para enviar un mensaje a aquellos que critican su fortuna: "Mis padres me dijeron que debía hacer mi propio dinero, que era tiempo de ahorrar y gastar mi propio dinero", reveló. "Lo que intento decir es que sí, tuve una plataforma inicial, pero nada de mi dinero es herencia". Kylie Jenner tiene millones de seguidores en las redes sociales y el nombre Kardashian-Jenner la ayudó a catapultar su línea de belleza pero, de acuerdo con Kylie, sus papás "cortaron el dinero a la edad de 15 años", lo que la forzó a crear su propio camino empresarial.

Además del maquillaje, Kylie tiene otros dos amores: su novio, Travis Scott, y su hija en común, Stormi Webster. "Es justo lo que quería... ser una mamá joven", dijo. "Pensaba que esto es lo que quería hacer, y que iba a estar bien si la gente lo aceptaba o no". Y, no, la pareja no se encuentra comprometida, pero Kylie no descarta la idea de recibir una propuesta en un futuro no muy lejano. A diferencia de su embarazo, el cual mantuvo en completo hermetismo, Kylie planea compartir la feliz noticia con sus fans. "Voy a contarle a todos", dijo si algún día tiene una sortija de compromiso en su mano izquierda.

Con rellenos o no, hay una lección que aprender del amor que Kylie tiene por las sombras de ojos, los lipsticks y el rubor. "El maquillaje es algo que me hace sentir empoderada, me hace sentir bien y creo que es algo positivo", expresó. "No hace ningún daño jugar con él y sentirte bien contigo misma", agregó.