La vida de Yalitza Aparicio dio un giro inesperado cuando Alfonso Cuarón y el guión de su película Roma se presentaron ante ella. De ser una humilde educadora en su natal Oaxaca, Yalitza pasó a convertirse en una joven estrella de cine nominada como Mejor Actriz en los Premios Oscar. Llegar ahí no fue nada fácil, pues hubo varias cosas que la joven de 25 años tuvo que aprender en el camino, como seguir las instrucciones de un director, trabajar bajo los reflectores y, sobre todo, manejar su creciente fama internacional. En entrevista con PEOPLE, la musa de Cuarón confesó cuál fue la escena del filme que le costó más trabajo y por qué.

Algunos pensarían, que la escena más compleja de todas para Yalitza fue la que compartió con el actor Jorge Antonio Guerrero –quien da vida a Fermín –cuando Cleo lo ve practicando artes marciales… perno no fue así. En sus propias palabras, habló del momento más embarazoso en el set y explicó el motivo. “Definitivamente fue en la que me estaba bañando, porque al principio pensé que tendría que estar desnuda, y una vez que me dijeron que no sería así, pude hacerlo. Al inicio yo era muy tímida”.

En más de una ocasión, ‘Yali’ –como le dicen de cariño sus colegas –solía ser una joven muy introvertida, a la que no le gustaba hablar en público ni que le tomaran fotografías. Pero esto cambió, luego de que comenzaran las filmaciones de Roma, donde tuvo que dejar atrás a la chica tímida para mostrarse como toda una actriz, dominando la pantalla grande.

En esa misma conversación con PEOPLE, la joven fue preguntada por Jess Cagle, el editor en jefe de la publicación, que cuál sería su reacción si Roma se llevara varios galardones en los Oscar. “Si la película logra ganar varios premios, definitivamente voy a llorar”, compartió Yaitza quien añadió que en la noche de los Premios de la Academia le gustaría estar sentada al lado de su madre y por supuesto, de Alfonso Cuarón.

Una vez que termine la emoción por la 91 entrega de los Oscar, Yalitza ya sabe perfectamente qué es lo que hará: “Me encantaría comer comida mexicana. Amo la comida”.

¿Qué sigue para Yalitza Aparicio?

La joven tiene bien claro que después de su éxito en Roma tiene que trabajar muy duro para hacerse de un nombre en Hollywood. Por ello, desea aprender inglés para seguir trabajando en diversos proyectos en la llamada ‘Meca del Cine’. "Con respecto a continuar no (actuando) me lo habían planteado así directamente, he dicho que sí me gustaría continuar, de hecho, igual había mencionado que uno de mis primeros propósitos es aprender inglés, no sé si exactamente aquí en Hollywood, como se dieron cuenta, aunque la película es mexicana ha tenido una gran importancia y pues puede haber muchas películas totalmente mexicanas que logren estar en este lugar", expresó.