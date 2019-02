Maluma está de regreso en el estudio de grabación, alistando nueva música que sus fans pronto escucharán en la radio. En uno de sus descansos de este proceso creativo, el cantante colombiano aprovechó para acercarse aún más a sus fans a través de las redes sociales, y qué mejor manera que un live streaming. Entre las preguntas y respuestas que Maluma recibió de parte de sus seguidores, hubo una petición que le llamó la atención. Una de sus fans confesaba a su ídolo que las cosas del corazón no iban nada bien, ya que recién había terminado una relación.

Maluma quedó impresionado al leer esa confesión de su admiradora, una joven Argentina que estuvo al pendiente de la transmisión que hizo el artista nominado a 7 Premio Lo Nuestro. Decidida, escribió: "Canta algo que me botó mi novio". Y aunque al principio le causó risa el mensaje, el cantante entendió que podría mejorar el día de su admiradora con un mínimo esfuerzo.

Notas relacionadas:

- ¡Llegó vestida de novia y le pidió matrimonio a Maluma! ¿Dijo que sí?

- Madonna no se resistió a comentar el nuevo look de Maluma

Maluma accedió a la petición de la chica y de inmediato se puso a cantar. "Ella no está buscando novio... Nunca novio, no..." El tema parecer ser su próximo sencillo o uno de sus favoritos ya que a principios de mes, el cantante publicó esa misma letra en una de sus actualizaciones en Instagram.

Además, el mismo Maluma confesó que no debería estar cantando esa canción en un video chat porque, al parecer, no lo tiene permitido. "Me van a regañar, no podía cantar eso". Sin embargo, la alegría de sus fans es mucho más importante que obedecer las reglas de sus productores porque a pesar de haber revelado uno de sus nuevos temas, continuó cantando con tal de alegrar a la chica que se lo pidió.

Maluma, con la agenda llena de proyectos

Aunque ahora se encuentra en el estudio, hace unos días Maluma estaba de lo más divertido en Nueva York junto a París Hilton. El cantante y la heredera se encontraron en el desfile de Philipp Plein al que él acudió para cerrar la pasarela mientras ella fue invitada al show que después se convirtió en una verdadera fiesta.

Entre París y Maluma hubo gran química y las pruebas de lo bien que la pasaron quedaron en las redes sociales, en dónde los seguidores de ambos se llevaron una grata sorpresa al verlos juntos. Natalia Barulich, la novia de Maluma, también estuvo presente en la fiesta a la que asistió para apoyar por completo a su chico en la New York Fashion Week.