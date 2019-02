La vida de Yalitza Aparicio cambió por completo desde el momento en el que aceptó ser la protagonista de Roma, la cinta de Alfonso Cuarón nominada a 10 Oscares, entre ellos a Mejor Actriz. La joven mexicana se convirtió en la actriz del momento y las giras publicitarias y festivales cinematográficos la han llevado a conocer el mundo. Sin embargo, no todos comparten el éxito de Yalitza e, incluso, la han llegado a criticar por el ascenso de su carrera. Quizá uno de los comentarios más sonados fue el que el actor Sergio Goyri hizo al respecto, quien se dirigió a la actriz de 25 años de forma peyorativa, según se puede ver y escuchar en un video que se filtró en las redes sociales.

En el clip, grabado por su pareja, Lupita Arreola, el también mexicano señaló que Yalitza no merecía estar nominada a un Oscar por su trabajo en Roma. Además, junto a Isaura Espinoza, Raúl Reinoso, Gilberto y Verónica de Anda y Omar Goyri; se refirió a ella de forma ofensiva por sus raíces y su físico.

Los comentarios de Sergio Goiry se hicieron virales e, inevitablemente, llegaron a Yalitza. Por ello, la actriz se expresó al respecto a través de sus publicistas. "Yo estoy orgullosa de ser una indígena oaxaqueña, y me apena que haya personas que no sepan el significado correcto de las palabras”, dijo para el diario mexicano, Milenio.

Las celebridades salen en defensa de Yalitza Aparicio

Mientras Sergio Goyri hace frente a sus comentarios por los que ofreció una disculpa pública, las celebridades se pusieron del lado de Yalitza para celebrar el triunfo en su carrera y callar todo tipo de críticas. Una de ellas es Eiza González, quien publicó en su cuenta de Twitter para hacer un llamado a la gente en pro de apoyar los logros de sus compatriotas. "Gracias a que todo el mundo tiene una plataforma creemos que nuestra opinión es increíblemente valiosa. Sin embargo, tenemos que aprender qué hay que saber callar cuando no hay nada bueno que decir", fue parte de lo que expresó.

"Por eso mismo son tan desafortunados los comentarios de Sergio y gente en redes. Hay que aprender a ver cómo los pequeños o grandes pasos de otros son una puerta para alguien más. Y aprendamos a ver los logros de los demás sin sentirse menos. El éxito de otros no minimiza el propio", agregó.

Diego Luna también defendió el trabajo de Aparicio en Roma y en una charla con el programa Hoy, comentó: “Me parece que hace un personaje que por lo menos a mí me tocó profundamente, y eso hay que celebrárselo”. Son pocas las voces que de repente aparecen, hay que aprender a ignorarlas y ponerlas a donde merecen ir". Bruno Bichir no se quedó atrás y después de los comentarios de Sergio Goyri, expresó: “Tiene un talento natural para la actuación”. Bichir agregó no estar de acuerdo con los comentarios de otras actrices y actores que sólo se refieren a Yalitza de forma negativa.

Además, como toda una sorpresa, Drake Bell expresó su reconocimiento a la actriz mexicana, con quien coincidió hace unos días. "¡¡Felicitaciones por tu hermosa película y nominación!!”, escribió el también cantante en su cuenta de Instagram, en donde presumió su foto con Yalitza Aparicio.

