Desde diciembre pasado, el hogar de Jacqueline Bracamontes tiene una alegría aún más especial. La actriz y su esposo, Martín Fuentes, dieron la bienvenida a sus mellizas Paula y Emilia, dos pequeñitas que se suman a la gran familia y que llegan para ser las compañeritas de juegos de sus hermanas Mini Jackie, Caro y Renata. Aún emocionada con la llegada de la cigüeña, Jackie Bracamontes dio un recorrido a sus seguidores de la habitación de las bebés, un lugar en el que desde la puerta se aprecia la tranquilidad y ternura de las pequeñas.

La habitación de las bebés está decorada con tonos rosa pastel que combinan con blanco y un toque de gris. Desde la puerta hay un lindo letrero con los nombres de las bebés decorado con un par de conejos rosados. "¡Les presento el cuarto de Emilia y Paula!", expresa Jacky al principio del video. La actriz decoró la pared principal con varios cuadros en los que se pueden leer frases inspiradoras y que aportan un toque muy femenino. "Sueña en grande. Las niñas felices son las más bonitas", leyó la orgullosa mamá, quien está de acuerdo con las palabras que inspirarán a sus hijas desde sus primeros meses.

Las niñas, por ser aún muy pequeñas, aún duermen en moisés, incluso se puede ver a Emilia dormida mientras mamá da un tour virtual a sus fans. Paula, para sorpresa de todos, se encontraba en los brazos de Jacky, ayudándola a dar este recorrido por uno de los lugares más tiernos de su casa. En la habitación también hay dos cunas blancas que, en un par de meses, cuando las niñas sean un poco más grandes, usarán para dormir.

Jacky pensó en cada detalle del cuarto de las niñas, por lo que cuenta con un difusor para que huela bien. Y como se trata de una habitación de recién nacidas, la feliz mamá tiene un sofá para su comodidad, así como un cambiador con todas las cosas necesarias como talco, cremas y pañales. "Está lindo, ¿no?", dice Jacky sobre ese detalle.



Jacky Bracamontes, una mamá en forma en tiempo récord

La alegría de Jacky Bracamontes por tener en casa a cinco pequeñas es muy grande, y se nota. La feliz mamá dejó a todos asombrados con lo bien que luce a sólo dos meses de haber recibido a la cigüeña. En tiempo récord, la actriz recuperó su figura tras el embarazo, pues en enero se veía tan bien que las personas no dejaban de preguntarle por su secreto.

Al respecto, la protagonista de Sortilegio dijo: "Sigo lactando, pero me tomé unas vitaminas que empecé desde el embarazo y creo que eso me ha caído muy bien, me ha ayudado al metabolismo, a sentirme sana". Además, la rutina en casa parece haberla ayudado a perder el peso que ganó en el embarazo. "Tenía a mis hijas brincando y pidiéndome cosas que realmente me hacían estar en todo", dijo de cómo han sido los días después de la llegada de la cigüeña.

