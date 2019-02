¡Qué rápido crecen los niños! Y eso bien lo sabe Gabriel Soto, quien el pasado fin de semana celebró el cumpleaños número 10 de su hija mayor, Elissa Marie. Para hacer de este festejo algo inolvidable, el actor contó con la cómplice perfecta, su hija menor Alexa Miranda. A través de sus redes sociales, Gabriel compartió algunas fotos y videos del íntimo festejo que organizó para su hija y presumió desde el pastel hasta los regalos de la pequeña, quien se perfila a ser toda una linda señorita.

El actor, quien procreó a las niñas con la también actriz Geraldine Bazán, dejó ver que en esta celebración salió a relucir su ‘niño interior’ y protagonizó uno de los videos más divertidos con sus hijas. Elissa, Alexa y su papá se divirtieron en grande gracias a una de las aplicaciones del momento, la llamada TikTok, con la que los usuarios pueden hacer los videos más creativos e hilarantes.

Tras demostrar sus mejores –y más chistosos—pasos de baile, llegó la hora del pastel. La tarta de cumpleaños fue de lo más espectacular, pues tenía un unicornio de pasta el cual simulaba haber ‘mordido’ el pastel antes que la festejada. El galán de telenovelas como Caer en Tentación publicó en su perfil de Instagram –donde tiene más de 2.8 millones de followers, una bonita postal familiar en la que aparece con sus preciosas hijas y la acompañó con una dedicatoria muy especial para Elissa. “¡¡¡Feliz cumpleaños hijita mía!!! Te amo con todo mi corazón”, escribió junto a la instantánea.

El festejó no paró ahí, pues faltaban los regalos. Gabriel compartió en Instagram Stories un video de su hija abriendo uno de sus obsequios; se trataba de un hoverboard VENTO (algo así como una patineta eléctrica), el cual traía un casco incluido. Conmovido por la reacción de su hija, el actor de 43 años escribió sobre el video: “Festejando a mi nena grande”.

El mensaje más dulce

Gabriel Soto dejó ver su faceta de tierno papá en sus redes sociales, al dedicar el mensaje de felicitación más dulce de todos a su hija mayor. A través de su Instagram, el artista compartió una foto en la que se aprecia a Elissa en sus primeros días de vida, mientras él la sostiene y la besa en la mejilla. El actor acompañó la foto con el siguiente texto, en el que destaca que, no importa cuántos años pasen, ella siempre será su bebé.

“No puedo creer que un día como hoy hace ya 10 años llegaste a llenar mi vida de infinito amor y felicidad. Eres la bendición más grande y mi regalo caído del cielo. No importa cuantos años pasen ‘you’ll always be my baby girl’ (siempre serás mi pequeña niña). Te amo con todo mi corazón hija mía”, escribió el actor.