No cabe duda de que Shawn Mendes es uno de los artistas mas seguidos del mundo del espectáculo. Su excepcional galanura y su indiscutible talento lo han posicionado como uno de los cantantes más reconocidos de la industria y en la actualidad, se ha convertido en el amor platónico de muchas jovencitas que ven en él a un ‘príncipe azul’.

Es por eso que el interprete de Lost in Japan ha enloquecido a sus seguidores, y también a los que no lo son, con las últimas fotografías que publicó en Instagram. Y es que Shawn acaparó los likes con sus sexys instantáneas en las que aparece en ropa interior. Las fotografías forman parte de una campaña publicitaria de la marca Calvin Klein, de la que el cantante es la imagen principal.

El post del joven intérprete canadiense ya supera los más de 7 millones de ‘me gusta’ y ha recibido miles de comentarios que alaban el excelente físico que posee, y otros en los que hasta le han declarado su amor.

“Demonios, eres tan sexy… ¿qué tengo que hace para casarme contigo?”, escribió una lanzada fan debajo de la comentada publicación. “Eres demasiado guapo, por no decir sexy, me da gusto tu éxito”, comento otro de sus seguidores.

Desde hace unos días ya se hablaba de la posibilidad de que el cantante protagonizara la campaña publicitaria de la famosa marca, pues algunas fans se percataron de que a las tiendas comenzaron a llegar algunos display con la imagen del canadiense, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores. Rumores que se terminarían confirmando con la reciente confirmación de Shawn.

Famosos como Justin Bieber, Mark Wahlberg y hasta las hermanas Kardashian-Jenner han sido imagen de Calvin Klein en el pasado.

Un soltero codiciado

Sin duda alguna, el talento, carisma y evidente guapura de Shawn Mendes lo convierten en el hombre perfecto, o al menos eso creen algunos de sus fans que a diario le escriben en sus redes sociales. Sin embargo, el amor no ha tocado a su puerta aún. Incluso, en el pasado fue relacionado con Hailey Baldwin, rumores que él siempre negó y que ahora el tiempo le da la razón.

Pero para el cantante no hay prisa, a sus 20 años y con una exitosa carrera que cada día se consolida más, sabe muy bien que el amor no tardará en llegar, pues reconoce que lo encontrará una vez que esté listo y que la vida le muestre que es el momento adecuado.

“Actualmente no estoy saliendo con nadie, pero no es porque no tenga tiempo; tampoco sé si estaría saliendo con alguien si estuviera en casa en Pickering. No me he topado con la chica ideal, y no la estoy persiguiendo. Por supuesto, al ver a todos esos otros artistas y personas en las relaciones, piensas, ‘Tal vez sería bueno; ¿Quién sería genial para mí?’ Y es entonces cuando te das cuenta:’ Esto está mal. Déjalo ser. Se supone que no debo estar con nadie ahora mismo“, reveló a en una entrevista con Variety.