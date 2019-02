Luego de triunfar en la pasada entrega del Grammy, Camila Cabello continúa con su camino al éxito, ahora desde Dubái, en donde encabeza el cartel de un importante festival de música. Fue ahí en donde pudo descubrir lo grandioso que es encontrar en aquellas personas que se encuentran más alejadas una verdadera conexión personal, que ni ella misma pudo expresar con palabras, pero que sin embargo la dejó muy conmovida.

A través de su cuenta de Instagram, la hermosa exintegrante del grupo musical Fifth Harmony, compartió una serie de fotografías de su visita por el país asiático, junto a ellas, también escribió un emotivo mensaje sobre su experiencia en ese lugar.

VER GALERÍA

“Una de mis personas favoritas, Anthony Bourdain, dijo una vez: "parece que mientras más lugares experimento, me doy cuenta de que tan grande es el mundo". Es tan cierto, me encanta la sensación de ser humilde al viajar a otro lugar y vivir una experiencia completamente diferente”, escribió la cantante.

“Una cultura diferente te hace darte cuenta de lo pequeño que es tu mundo en comparación con que en realidad es; como si solo vivieras una versión de las millones de experiencias humanas que hay allá afuera. Al mismo tiempo, viajar te hace darte cuenta de que en realidad no somos tan diferentes”, agregó.

VER GALERÍA

La intérprete de Never Be the Same relató una experiencia que vivió al visitar una mezquita, en la que tuvo la oportunidad de interactuar con una joven del lugar, con la que dijo poder comunicarse sin necesidad de hablar el mismo idioma. “Llevaba un hijab para ser respetuoso cuando visitaba esta mezquita y en la tienda, una chica realmente dulce me ayudó a ponérmela. No hablamos el mismo idioma, pero ella estaba sonriendo mientras me ayudaba y yo sentía que era una amiga cercana”.

La cantante se sintió profundamente conmovida y terminó su mensaje con unas palabras muy especiales. “Realmente no puedo describirlo, pero experiencias como esta me dan una sensación tan especial de sentirme cercana y amar a la gente”, finalizó.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Camila Cabello tiene un nuevo gran amigo y es Alejandro Sanz

¡Escapada romántica! Camila Cabello y su novio aprovechan su visita a España

Su barriga, la gran protagonista de su noche en los Grammy

La noche del pasado 10 de febrero, fue una velada por demás especial para Camila Cabello, pues a pesar de que no se llevó a casa ninguno de los premios a los que estaba nominada, la intérpretee triunfó con su presentación en vivo de su éxito Havana, en donde estuvo acompañada de los cantantes J Balvin y Ricky Martin.

Sin embargo, el momento de la noche se lo llevó la madre de la cantante, quien durante su paso por la alfombra roja no dejó de decirle a su hija como posar, pues le pedía a gritos que no hiciera evidente su pancita. “En mis sueños aún puedo oír a mi madre gritando ‘¡barriga!’, que quiere decir que la meta hacia dentro”, comentó la cantante en Instagram junto a una foto en la que posa con el increíble atuendo con el que lució espectacular durante la gala del Grammy 2019.