Thalía es una de las celebridades que más comparte con sus seguidores, ya sea sobre su carrera o su vida personal, la cantante siempre está en contacto con ellos a través de sus redes sociales y los deleita con sus relatos del pasado, un rasgo de su personalidad que la ha ganado el corazón de todos aquellos que la siguen y que agradecen por mostrarles confianza.

A través de sus stories en Instagram, la intérprete de Lindo Pero Bruto, compartió una de las anécdotas más curiosas de su vida, justo del momento antes de convertirse en madre por primera vez y que nadie veía venir. Desde la nieve y en plenas lecciones de esquí, la hermosa actriz contó a sus followers cómo fue que se embarazó de su primera hija, la bella Sabrina.

“Mis hijos están aprendiendo a esquiar en la misma montaña donde yo aprendí a esquiar a la misma edad de mi hijo, a los siete años”, dijo la cantante al inicio de su historia. “Y en esta misma montaña que es la más fácil de todas las que hay aquí, fue donde yo me caí, de la forma más absurda en una montañita azul, yo soy una loca que siempre ha hecho diamante y doble diamante”, agregó.

Sin embargo, fue su declaración siguiente la que nos dejaría muy sorprendidos. “Pero en esta me caí en la azul y gracias a que me caí y me dañé la rodilla, me embaracé de Sabrina”, dijo la hermosa mexicana en su video. “No tenía nada que hacer ¿verdad?”, agregó en tono pícaro.

Thalía también confesó que desde ese entonces no había vuelto a practicar esquí, sin embargo lo intentó de nuevo y demostró que lo que bien se aprende jamás se olvida, pues en varios videos que compartió, vimos a la cantante dominar este deporte como toda una experta, logro que fue celebrado por su esposo, Tommy Mottola. “Que importante de verdad, es enfrentar nuestros miedos cara a cara, como el mío de regresar a esquiar, Mentalizarse y hacerlo sin vacilar nos libera de esos monstruos”, reflexionó la intérprete de No Me Acuerdo.

El mejor matrimonio

Thalía hace todo de forma extraordinaria. No solo en la música y en los negocios, ¡también en el amor! Y para muestra, su matrimonio de más de 18 años al lado del magnate de la música, el italiano Tommy Mottola, con quien mantiene una de las relaciones más estables del mundo del espectáculo, a pesar de la diferencia de edades.

Durante sus días en la nieve, Thalía compartió un video en el que muy enamorada le pregunta a su esposo, mientras ambos toman el sol. “Cariño, ¿por qué eres tan guapo?”, a lo que él contesta: “pues no, pero Dios hace que funcione”, con una sonrisa en el rostro.