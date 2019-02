El Día de San Valentín de Kim Kardashian fue, en una palabra, fabuloso. Kanye West siempre busca sorprender a su esposa con los más increíbles regalos, como el vestido de oro líquido que hizo para ella, pero en su quinto San Valentín juntos decidió ir más allá. Kanye contó con la ayuda del safoxonista Kenny G. En caso de que su nombre no te sea familiar, Kenny es conocido por su grandiosa habilidad para tocar las melodías de jazz más suaves. Como un regalo para Kim, Kanye y el músico tocaron algunas notas en medio de una sala llena de rosas. El gesto fue de lo más dulce y causó furor en las redes sociales, ya que planteó muchas preguntas:

1) ¿Quién puso a Kenny G dentro de la habitación?

2) ¿Cómo logró salir de ahí?

3) ¿Cuánto tiempo permaneció en ese lugar?

Kim compartió todos los detalles en sus redes sociales. La estrella de Keeping Up With The Kardashians documentó el espectacular detalle que su marido tuvo con ella y lo publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram y al parecer, estaba de lo más sorprendida. “¡Vaya cosa, Kenny G en mi sala! ¡Feliz Día de San Valentín!”, escribió junto al video. La también empresaria agregó. “Y el premio al mejor esposo del mundo va para el mío. ¡Los regalos más increíbles siempre!”.

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, como la de Chrissy Teigen, quien estaba ‘preocupada’ por Kenny. “¿Kenny tuvo que permanecer ahí parado mientras colocaban las flores?, preguntó. “¿Cómo fue que logró salir de ahí? ¡Necesitamos más información sobre Kenny!”. En tanto, la comentadora de política de CNN, Ana Navarro, se quedó pensando en la decoración del hogar de Kim y Kanye. “Chica, ¿dónde están tus muebles?”, escribió.

Aquí hay un video sobre el dulce detalle:

Así como muchas de las cosas que Kim K hace en el internet, su video revelando la sorpresa en su sala causó conmoción. Su tweet recibió más de 489 mil likes.