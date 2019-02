Yalitza Aparicio quiere aprender inglés para trabajar en Hollywood

El éxito que le ha traído el papel de Cleo en Roma ha transformado por completo la vida de Yalitza Aparicio. La originaria de Tlaxiaco, Oaxaca tiene nuevas metas en su vida y una de ellas es destacar en Hollywood, por lo cual se prepara arduamente para aprender inglés. Durante una entrevista con un medio estadounidense, la joven de 25 años reveló que desea seguir aprendiendo para buscar un lugar en la ‘Meca del Cine’.

“Con respecto a continuar no (actuando) me lo habían planteado así directamente, he dicho que sí me gustaría continuar, de hecho, igual había mencionado que uno de mis primeros propósitos es aprender inglés, no sé si exactamente aquí en Hollywood, como se dieron cuenta, aunque la película es mexicana ha tenido una gran importancia y pues puede haber muchas películas totalmente mexicanas que logren estar en este lugar”, expresó.

Sobre la manera en la que se preparó para la película de Alfonso Cuarón, Yalitza compartió que trabajó muy duro para que su interpretación fuera lo más exacta posible, algo que logró gracias a su mamá y a las largas conversaciones que tuvo con ‘Libo’, Liboria Rodriguez, la nana de Cuarón, quien fue la piedra angular de esta historia.

“Mi mamá ha sido trabajadora del hogar por muchos años, así que tuve la oportunidad de conocer un poco de su trabajo y en esta película trataba de mezclar lo que era ella, cosas que recordaba de cómo hacía su trabajo, y también otras que me había dicho ‘Libo’, hacía esa mezcla para lograr representar el personaje”.

La joven, quien está nominada a los Premios Oscar como Mejor Actriz, no dejó pasar la oportunidad de agradecer a Cuarón, quien llegó a su vida para arle un giro de 180°. “Él es un gran director, y lo mejor de todo, es que te enseña a luchar por más cosas, a no ser conformista y en lo personal me ayudó a confiar en mí y a darme cuenta de que podía hacer cosas que jamás había pensado”, concluyó.

Buenos consejos

No solo Alfonso Cuarón ha sido un gran guía en este camino de la fama y el éxito de Yalitza, sino que otas celebridades se han sumado a los buenos deseos y le han manifestado su apoyo, además de aconsejarle que se siga preparando para conquistar la pantalla grande. La actriz Adriana Barraza, quien fue nominada a los Premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto por Babel (2006), habló en entrevista con el programa mexicano De Primera Mano y le sugirió seguir adelante: “Yo cuando hablé con Yalitza por teléfono, le dije bueno, mira yo lo que te puedo decir, es uno, que Diosito te va a dar lo que necesitas no lo que quieres; y dos, estudia Yalitza, estudia para que puedas sustentar todo lo maravilloso que te viene”, expresó la actriz.