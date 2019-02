¡Más enamorados que nunca! La química entre Alex Rodríguez y Jennifer Lopez es evidente, pues la pareja de famosos no duda en compartir su felicidad con sus fanáticos. Y el día de los enamorados se presentó como la ocasión perfecta para demostrarle al mundo entero que su relación va viento en popa.

El día de San Valentín, Alex compartió en Instagram un video donde podemos ver a la Diva del Brox grabando una divertida -y probablemente espontánea- escena que tuvo lugar en un vehículo descapotable. Mientras Alex manejaba, Jlo se encargó de registrar cómo cantaban Time of my life, la icónica canción de la película Dirty Dancing, protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze, ¡qué romántico!

Pero eso no fue todo. Al fondo se puede ver a Natasha, la hija mayor de Alex, quien parecía tan entusiasmada como su padre y su novia al entonar la letra de la emblemática canción, que encajaba a la perfección en el día del amor y la amistad. “#happyvalentinesday” (feliz día de San Valentín), es el hashtag que acompaña el clip.

No es la primera vez que Alex y Jennifer Lopez comparten con sus seguidores momentos especiales en familia. En el pasado ya hemos visto hermosas instantáneas de la familia al completo -incluyendo a Elle, la otra hija de Alex y a los gemelos de la cantante, Emme y Max- como el pasado 1 de enero de este año, cuando el exbeisbolista publicó una fotografía de los seis para desearles un feliz año a sus seguidores.

La pareja cumplió dos años de noviazgo el pasado 4 de febrero, fecha en que la intérprete de Dinero no desaprovechó la oportunidad para agradecerle a su novio por hacerla sentir especial. “Dos años de risas. Dos años de diversión. Dos años de aventuras. De entusiasmo de crecer y aprender. De la verdadera amistad ¡Y mucho amor! Haces de mi mundo un lugar más hermoso, seguro y estable... en medio de nuestra vida siempre cambiante y en constante movimiento... me haces sentir como una adolescente empezando de nuevo... Cada vez que pienso que te tengo atrapado, me sorprendes en las formas más maravillosas que me recuerdan lo bendecida que soy por haberte encontrado ahora en este momento en este tiempo... nuestro tiempo... Te Amo Macho... #atapontheshoulder # 2years", escribió la también actriz.