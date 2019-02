Released 24 years ago this month, “No Me Queda Mas” became one of Selena’s most successful singles off the album, 'Amor Prohibido'. Winning ‘Music Video of the Year’ at the Latin Billboard Awards in 1995 and just recently @billboard named this song the top 20 Latin songs of all time, it truly is a beautiful classic. Performing “No Me Queda Mas" for the first time at the 14th Annual @tejanomusicawards , Selena showcases her unbelievable vocal range and breathes true emotion in this beautiful ballad. 💜Swipe 👉🏼 to continue video. Lanzado hace 24 años este mes, "No Me Queda Mas" se convirtió en uno de los canciones más exitosas de Selena en el álbum, 'Amor Prohibido'. Ganadora del premio ‘Video musical del año’ en los Latin Billboard Awards en 1995 y recientemente, Billboard nombró a esta canción como las 20 mejores canciones latinas de todos los tiempos, realmente es un clásico. Interpretando "No Me Queda Mas" por primera vez en la 14a. entrega de los Tejano Music Awards, Selena muestra su increíble rango vocal y respira emoción en esta hermosa balada. 💜💜💜💜 #SiempreSelena #NoMeQuedaMas #NMQM #ThrowbackThursday @selenaqofficial

A post shared by Selena Quintanilla (@selenaqofficial) on Oct 18, 2018 at 10:21am PDT