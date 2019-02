¡Raúl de Molina luce bastante bien! El conductor de El Gordo y la Flaca aún continúa en su reto por bajar de peso y, cada semana, impresiona a sus seguidores con las libras que ha perdido después de ingresar voluntariamente a una clínica para reducir tallas. Es ahí en donde Raúl aprendió a llevar una muy movida rutina de ejercicio además de una dieta sana y balanceada. Lo que no esperó encontrarse en el centro Pritikin Wellness fue a un compañero que llegó ahí decidido a mejorar sus hábitos alimenticios, y todo gracias a él.

Con su esfuerzo, persistencia y dedicación, Raúl de Molina inspiró a Sam, un hombre de Modesto, California, a inscribirse en el mismo centro para controlar el peso. Contento con la grata sorpresa, el presentador de Univisión compartió una de las comidas del día junto a él y su esposa, Millie de Molina. "Dice que al verme aquí, decidió venir", explicó Raúl sobre su nuevo amigo. "Me siento bien, ha sido increíble", dijo Sam sobre su nuevo estilo de vida.

Esta no es la única visita sorpresa que Raúl ha tenido en el tiempo que lleva internado en la clínica. Hace una semana, el también presentador de televisión, Don Francisco, lo visitó para conversar con él y ver con sus propios ojos cómo va con la dieta. Entre bromas a la hora de la comida, el amigo de Raúl, comentó: "Pero si no te has comido todo. Mira, te queda un pedazo de limón".

Para motivarlo aún más y demostrarle su apoyo, su hija Mia también lo ha ido a ver a la clínica. La joven viajó desde Washington hasta Miami para pasar un rato con su papá y echarle porras en este reto que marcaría un gran paso para su salud. Millie es quien más lo visita y hasta se une a él en algunas rutinas de ejercicio para animarlo a seguir adelante a pesar de que las pesadas sesiones físicas que realiza día a día.

La nueva rutina saludable de Raúl de Molina

Desde principios de enero, cuando Raúl de Molina decidió bajar de peso como lo hizo un año atrás, el presentador ha perdido bastantes libras. Su meta son 40 menos, y va por buen camino. Su rutina consiste en levantarse muy temprano para, a las 6:30 am desayunar el variado menú -sin grasas- que ofrecen en el centro especializado. Sigue con ejercicios de cardio, hace algo de natación, a veces zumba, juega al tenis y ahora continúa con estiramientos.

Por la tarde, su cita está en el foro de Univisión en donde, junto a Lili Estefan, conduce El Gordo y la Flaca, el programa de entretenimiento que permanece en el gusto del público desde hace 20 años. ¡Luego de tres semanas en la clínica, Raúl ahora pesa 24 libras menos!

