Desde hace cinco años Maite Perroni encontró una gran felicidad al lado de su novio, Koko Stambuk, a quien conoció cuando trabajaron juntos en el primer proyecto musical en solitario de la cantante. Las cosas entre ambos van de maravilla, tanto que los rumores de un posible compromiso de boda no se han hecho esperar. Incluso, la ex RBD parecía haber dado pistas de que su chico ya le había entregado una sortija con promesa de matrimonio, algo que ella misma desmintió.

Tan sonriente como siempre, Maite accedió a hablar sobre su vida personal a pesar de que la mantiene en privado. Cuando le preguntaron si tenía guardada la joya, la cantante respondió: "Cuando la tenga te platico qué hago con ella", dando a entender que Koko aún no le ha hecho la gran pregunta.

Sin embargo, el que Maite no lleve un anillo en la mano izquierda, no significa que no tenga un compromiso real con el músico. “Yo estoy comprometida desde el día uno, cuando uno tiene una relación se compromete, sino para qué tienes una relación”, dijo sobre su situación sentimental.

Las preguntas sobre este tema surgieron luego de que en diciembre la también actriz hizo pensar que su novio le había propuesto matrimonio, lo que al parecer sólo fue un malentendido. Maite contó a Sale el Sol que en sus planes sí figuraba la idea de compartir su vida con la de Koko. "Claro, yo creo que llegará en su momento. Yo soy una persona muy familiar, para mí es lo más importante y por supuesto, como consecuencia, en algún momento llegará esa etapa", dijo en aquel entonces. Al preguntarle si ya había recibido un anillo de compromiso, ella respondió: "Sí, ya, pero eso es cosa mía".

Maite Perroni y Koko Stambuk, felices compartiendo su amor y sus proyectos

El primer disco como solista de Maite Perroni no es el único que unió a la pareja en el ámbito laboral. Ambos trabajaron juntos en la película Doblemente embarazada, protagonizada por ella y dirigida por él. A respecto, la guapa mexicana dijo: "Es increíble poder compartir un proyecto y una ilusión juntos, trabajar a su lado es algo muy especial dentro de lo que hemos vivido. Dejando de lado lo romántico, creo que es importante admirar a la persona y desde otro lugar, ver lo que ha implicado este trabajo".

Y en cuanto a la boda, al parecer Maite no está segura si es que quiere pasar por el altar. Al menos eso fue lo que comentó en una entrevista para Primer Impacto. "Tengo una relación de cinco años ya y estoy muy feliz", dijo sobre su vida personal para después responder a las cuestiones de boda. "Es que no sé si quiero boda, ¿quién dijo que hay que tener boda? Me parece que es una ceremonia muy linda y el día que quiera hacer esa celebración, veremos qué es lo que se da", comentó al respecto.

