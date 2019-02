El año 2017, fue uno de los más duros para Dayanara Torres, pues a tan solo un mes de haber ganado el reality Mira Quien Baila (Univision), recibía la terrible noticia de la muerte de su padre, el señor José Torres. En ese momento, la exMiss Universo reveló que su progenitor había muerto a consecuencia del cáncer de colon, el cual le habían diagnosticado años atrás.

Sin embargo, es ahora que la misma Dayanara Torres vuelve a hablar de ese triste momento, el cual dijo, ha sido uno de los más duros de su vida. En entrevista con el programa Aquí y Ahora (Univision), la hermosa puertorriqueña reveló, que si bien, su padre se había visto delicado a consecuencia de su enfermedad, fueron las secuelas del huracán ‘María’, que azotó las costas de Puerto Rico en septiembre de 2017, lo que desencadenó su debilitamiento.

“Se enfermó, desafortunadamente cogió una bacteria del agua, se quemó por una vela, todo por el huracán”, dijo Dayanara completamente conmovida. "Mi papá tenía 20 años más (de vida)”, dijo la jueza de Mira Quien Baila All Stars con lágrimas en los ojos al recordar a su padre.

Unas semanas antes y tras el paso de 'María', Dayanara viajó a Puerto Rico para visitar a su papá, quien estaba delicado debido a su enfermedad. La madre de los hijos de Marc Anthony recuerda aún las últimas palabras de ánimo que le dio su padre, para que pudiera continuar con su participación en el reality de Univision. “Me dijo: ‘usted no se preocupe por mí, siempre voy a estar bien”, contó Torres.

Y así fue, Dayanara regresó a Miami para continuar con su exitoso paso por Mira Quien Baila, en el que se coronó como la indiscutible ganadora, tras varias semanas de demostrar que era la mejor del concurso y de convertirse en la favorita del público y de los jueces. Don José pudo ser testigo del triunfo de su hija a través de la televisión, sin embargo, ella no lo supo hasta después de su muerte.

“Yo no lo supe, porque el murió. En el velorio se me acerca una persona y me dice: ‘quiero que sepas, que tu papá te vio ganar, porque el se iba al negocio de la esquina que tenía luz, todos los domingos a verte”, dijo la exreina de belleza al borde del llanto.

Se muestra fuerte

A pesar de los sinsabores que ha enfrentado en su pasado y de que actualmente libra una batalla contra el cáncer de piel que padece, Dayanara Torres ha demostrado ser una mujer fuerte, pues a pesar del mal momento por el que atraviesa, su ánimo no ha decaído y se muestra confiada y segura de que todo saldrá bien.

Además, la también actriz cuenta con el respaldo de su familia, fans y amigos que en todo momento le han hecho saber que no está sola y que cuenta con todo el apoyo de ellos, así como con todo su amor.

