Este 2019 se perfila para ser uno de los más especiales en la vida de Natasha Cheij. La presentadora de La hora ¡HOLA! (¡HOLA! TV) dividirá su corazón en dos, pues en unas pocas semanas su hogar será bendecido con la llegada de su segundo bebé, y con ello, su primogénita Emilia se convertirá en una orgullosa hermana mayor. La animadora de televisión tendrá unos meses ajetreados con la llegada de su bebé, pero por fortuna cuenta con el mejor compañero: su esposo Juan Carlos, quien a lo largo de su matrimonio la ha apoyado en su desarrollo como madre y mujer trabajadora. La colombiana nos abrió las puertas de su hogar y nos compartió su alegría por el bebé que viene en camino, además de presumirnos a su hermosa familia.

Aunque Nastasha ya tiene la experiencia de su primer embarazo, nos confesó que aún siente nervios y mucha emoción, sobre todo porque en casa hay una pequeña que tendrá que asimilar la llegada de su hermanito. “Con mi hija Emilia fue todo ‘la primera vez’. Lo que sentía, lo que necesitaba. Hoy todo mi amor lo tengo entregado a Emilia, pero ahora viene otra personita”, señaló. “Y me pregunto: ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se divide el amor? ¿Se agranda el corazón? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a incorporar a Emilia esta hermanita que viene? ¿Cómo voy a seguir siendo su mamá y seguir dándole toda mi atención a ella como he hecho hasta ahora?”.

La periodista confesó que ella y su marido, habían considerado aumentar la familia Figueroa-Cheij, pero su segundo bebé fue algo que no imaginaban, al menos no tan ponto. “Me tomó desprevenida, fue sorpresa”, reveló. “Es un bebé deseado, pero lo habíamos pensado para más adelante. Y llegó de inmediato, o sea, fue pensarlo y de momento nos enteramos de que estaba embarazada”. Nastasha detalló que no se dio cuenta, hasta después de unas semanas. “Me enteré casi al segundo mes, cuando comenzaron los malestares. Sentía algo distinto en mi cuerpo. Mi esposo decía que yo estaba embarazada y yo le decía que no”. Tras una prueba, la pareja confirmó que otro bebé venía en camino.

Lo más preciado en su vida

Entre tantas responsabilidades como madre, esposa y profesionista, para Natasha es necesario darse sus tiempos y como cualquier mujer, disfruta de esos ratos libres. ¿Su antídoto contra la rutina y el agotamiento? Una buena visita al spa, donde disfruta de hidratar su piel. La originaria de Barranquilla, nos compartió que tiene una piel muy delicada, así que –en su rutina de belleza—el cuidado de su piel es prioridad.

Aunque esas visitas al spa son casi sagradas para su cuerpo y alma, nada se compara con pasar tiempo en su familia. Tan pronto cumple con los compromisos de su agenda, Natasha disfruta de pasar tiempo con su encantadora hija y su esposo. Mis luxury moments (momentos de lujo) son muy sencillos y se traducen en momentos de felicidad absoluta. Es pasar tiempo con mi familia, sin importar el lugar. Es tener tiempo de divertirnos, conocer, reírnos y dejarnos sorprender por la vida. Para mí es un lujo dejar la rutina y compartir con los que amo. Un viaje, una comida, una caminata”.