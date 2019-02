Hace unos días, el actor Richard Gere le dio la bienvenida en Nueva York a su primer hijo con común con Alejandra Silva. Aunque hasta ahora se desconocía el nombre del nuevo miembro de la familia, la revista ¡HOLA! reveló esta semana que se llama Alexander Gere. De modo que sus padres son conscientes de que el niño crecerá bajo el influjo de dos culturas y dos idiomas, así que no es de extrañar que hayan consensuado un nombre tan internacional y a la vez tan cercano. Además, es un tributo a su madre, Alejandra.

Pese a que se trata de un nombre de tradición anglosajona, es fácil de pronunciar en español, idioma materno de su madre y además, su diminutivo, Álex, suena muy natural en ambos idiomas. No obstante, no sabemos si recurrirán a la forma corta o se quedará en un imperial Alexander Gere. El pequeño es el segundo hijo para ambos, pues el intérprete de Pretty Woman es padre de Homer James Jigme, de 18 años, y ella es madre de Albert, de seis años.

La pareja se dio el sí para toda la vida durante la primavera del año pasado, una boda de ensueño que la revista ¡HOLA! ofreció en exclusiva mundial. El enlace se celebró en el rancho que posee el actor a las afueras de Nueva York. "Soy el hombre más feliz del universo, ¿cómo podría no serlo? Estoy casado con una bella mujer, lista, sensible, comprometida en la ayuda a las personas, divertida... Alejandra es una gran madre, tiene el toque de un ángel... ¡y también es española! La tierra de Reyes y Reinas, la tierra de Cervantes y Buñuel… ¡Insuperable!", confesaba el protagonista de Oficial y Caballero en este día tan especial en el que estuvieron rodeados de familiares y amigos. Alejandra Silva, tampoco se quedó atrás y tuvo palabras de elogio hacia su marido: “Muero de amor… cada mañana él me pregunta ‘¿qué te haría feliz hoy?’".

Aunque la pareja suele ser muy reservada con su vida privada, en ocasiones han compartido sus momentos más felices con sus seguidores, como el anuncio del embarazo. La española compartió una instantánea en la que podíamos ver al Dalai Lama tocando su barriguita mientras el intérprete miraba atentamente las manos del líder budista. Ahora, con la llegada de Alexander, el matrimonio da un nuevo paso en su relación.

El flechazo entre ambos ocurrió en el 2014 cuando la estrella de Hollywood se hospedó en el exclusivo hotel ubicado en Positano, en la costa Amalfitana (Italia) y de propiedad familiar, que gestionaba la española. Aunque él vivía en Nueva York y ella en Madrid, ni los procesos de divorcio en los que ambos estaban inmersos, ni los 33 años que les separan fueron un obstáculo para continuar con su amor.

