Luego de que Dayanara Torres confesara que tiene cáncer de piel, amigos, familia y fans le han mostrado su cariño y sus buenos deseos en esta difícil etapa que atraviesa. Uno de ellos ha sido su amigo Casper Smart, su compañero de mesa durante la última temporada de Mira Quién Baila All Stars (Univision) y quien se comportó como todo un caballero durante la grabación de la final del reality y ayudó a su compañera a desplazarse por el foro cargándola en sus brazos.

Y es que en días anteriores, la exMiss Universo reveló haber sido sometida a una dolorosa intervención quirúrgica en donde le extirparon dos ganglios malignos de una de sus piernas y que le dejaron 77 puntadas, por lo que se le dificultaba caminar. Aún así, Dayanara cumplió con su compromiso como jueza y se mantuvo firme. A pesar de lo delicado que es el tema, la también actriz ha recibido diversas críticas de algunos de sus seguidores que consideran está exagerando.

Ante los comentarios, la ex de Marc Anthony se defendió y a través de un mensaje que publicó en Instagram junto al video donde Casper la carga expresí su sentir. “Estoy usando silla de ruedas, tengo 77 puntos detrás de mi rodilla de donde me removieron el lunar y área afectada y también otros puntos en la parte superior de mi muslo donde me removieron dos ganglios malignos. El tratamiento comienza en una semana, en otras palabras, no puedo caminar”.

Además de su mensaje, Dayanara se tomó el tiempo para responder a aquellos que continuaban con las críticas. “No es ninguna exageración, créeme”, contestó Torres a uno de sus seguidores que comentó su video, para después explicarle por qué no puede caminar.

Afortunadamente, la modelo cuenta con una gran base de fans que la respaldan y están ahí para defenderla y que en esta ocasión se hicieron presentes para contrarrestar los comentarios de la gente que solo buscaba molestar.

Agradece a Casper

Además de defenderse de los malos comentarios, Dayanara Torres dedicó unas tiernas palabras a Casper Smart, quien se mostró empático ante el dolor de su compañera y la ayudó en todo momento. “Encontrando a mis ángeles a lo largo del camino. Dios sabe lo que hace. Ha sido un extraordinario placer haber conocido a mis compañeros en esta jornada”, escribió.

“Casper, el año pasado me dijiste: ‘me quito el sombrero por ti’. Hoy yo te digo lo mismo a ti. Nunca me he sentido tan amada, protegida y apoyada en estas duras semanas y en todo lo que me ha pasado a mi y a mi corazón. Eres un alma hermosa y tienes un increíble corazón amoroso, Mis respetos para ti y tu profesionalismo”, finalizó en el mensaje que le envió a su compañero en Mira Quién Baila All Stars.

