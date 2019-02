Tini Stoessel pone un alto a sus 'haters' con divertida canción

Las redes sociales han significado una plataforma de comunicación muy eficiente para los artistas. Sin embargo, también se han convertido en la vía perfecta para todos aquellos que buscan mostrar su descontento y utilizarlas de forma negativa para ofender o burlarse de algo o alguien. Tini Stoessel ha sido blanco de este tipo de usuarios, que protegidos por el anonimato, han atacado con comentarios nada agradables en su contra.

Sin embargo, la actriz ha aprendido a no dejarse llevar por ese tipo de comentarios y a no permitir que le afecten. Es por eso que se ha unido a una campaña #ILoveYouHater en redes sociales, en la que se invita a enviar amor a todos aquellos que atacan u ofenden y que no aportan nada positivo. Tini escogió una forma muy original para hablarle a sus haters y de hecho les escribió una divertida canción a la que tituló Guiso de Lentejas, la cual compartió con todos sus seguidores de Instagram.

“Me sumé a esta campaña #ILoveYouHater porque creo que es importante empezar a tomar conciencia. Muchas veces los haters con sus comentarios negativos y llenos de odio nos pueden lastimar, pero también, nos pueden inspirar”, escribió la intérprete de Libre Soy junto al video en el que canta su composición.

Además, la protagonista de Violetta, dijo que con su canción, busca darle voz a aquellas personas que a diario viven situaciones de abuso y bullying. “Darle más visibilidad, a ese mundo de gente hermosa que es agredida sin sentido por gente que necesita mucho amor. Que los comentarios negativos nos hagan más fuertes y más seguro”, puntualizó.

Si bien, la canción puede parecer graciosa, en el fondo tiene un mensaje muy profundo y contundente, pues cada estrofa de la composición contiene frases negativas que a diario se dicen en las redes sociales y que de una u otra forma terminan impactando en la autoestima de quien las recibe. En el caso de la hermosa Tini, siempre la han cuestionado por su delgadez y hasta la han tachado de padecer algún desorden alimenticio, rumores que ella se ha encargado de desmentir una y otra vez. "Me dicen ‘patitas de flamenco’ desde que soy chica. Viene de familia, es genética", dijo la actriz, en 2014, al medio argentino Ciudad.com al hablar de su constitución física.

Levanta la voz en contra del bullying

No es la primera vez que Tini Stoessel levanta la voz en contra del bullying y del acoso. En 2016, fue imagen de una campaña en su país en contra del acoso, con la que buscaba detener este tipo de acciones negativas en las escuelas y el internet.

“Lo que más me gusta de cantar es poder expresarme y decir todo lo que siento a través de mis canciones pero sé que muchas veces no es nada fácil. Hoy muchos chicos guardan en silencio el bullying que sufren día a día en el colegio o por Internet”, dice la cantante en un video.

“Si eres uno de los chicos que sufren bullying habla con tus padres o un adulto de confianza, y si no te animas a hablar, escribirlo puede ser una buena forma”, finalizó.