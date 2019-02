Ximena Duque pasó un par de días preocupada por la salud de su hijo mayor, Cristan Carabias, quien tuvo que ser operado de emergencia. Aunque no se trató de algo grave, la situación hizo que la actriz colombiana valorara aún más a su familia, así como las grandes oportunidades que tienen en su vida. Más tranquila, Ximena retomó su actividad en las redes sociales para explicar lo que había pasado y, al mismo tiempo, recalcar lo importante que es confiar en el instinto materno.

"Bueno aquí les resumo todo con esta foto y créanme que no me gusta publicar nada negativo ya que no lo creo necesario, pero si lo hago en esta ocasión es solo con un propósito y es compartir con ustedes la moraleja de estos días en mi vida", escribió Duque junto a una foto en la que aparece en el hospital al lado de su hijo de 14 años. "Estaba en el hospital con mi hijo Cristan por una pequeña cirugía de emergencia que le hicieron y eso lo llevó a tener una infección que su cuerpo estuvo batallando satisfactoriamente, pero igual decidieron dejarlo ingresado. 'Ojo', algo no muy grave gracias a que corrí a emergencias a tiempo", explicó.

Fue justo el instinto materno lo que hizo que Ximena corriera al hospital antes de que las cosas fueran más graves. "Por esta razón quiero dirigirme a las mamis que me siguen y recordarles que el instinto de madre es único y maravilloso. Sólo nuestro corazón nos indica qué es lo correcto para nuestros hijos. Nada ni nadie que crea tener la razón la tiene más que nosotras, es por ello que las motivo a que sigan escuchando ese instinto a la hora de criar y/o ayudar a sus hijos", enfatizó.

Ximena valoró aún más la vida que lleva junto a su esposo Jay Adkins y su pequeña hija en común, Luna, de un año de edad. "Mientras me encontraba en el hospital, escuchaba llorar a muchos niños y yo solo cerraba los ojos y agradecía por la salud de mis hijos, por su vida y por todo lo bueno que tenemos", contó en su emotivo mensaje. "Recordé qué hay personas que de verdad la están pasando mal y mi corazón se llenó de tristeza. Tantos niños con hambre, con enfermedades mortales y nosotros aquí sanos y a veces quejándonos por tonterías", dijo conmovida, ya que por sus hijos haría lo que fuera.

Cristan Carabias, en casa y recuperándose junto a su familia

Aunque Ximena recién publicó la foto de uno de los días que pasó en el hospital, su hijo ya se encuentra en casa recuperándose de aquel episodio. La feliz mamá publicó en sus Instagram Stories un pequeño video de sus hijos desayunando en casa, en donde se puede ver al adolescente mucho mejor de salud.

Ximena, además, dejó ver que la relación con su ex, Christian Carabias, es de lo más cordial, además de que siempre lo considerará parte de su familia. El actor, por su parte, resaltó en su propia cuenta de Instagram lo buena madre que es. "¡Mamá solo hay una! Para todos los que siempre preguntan qué cómo podemos ser tan buenos amigos Ximena Duque y yo estando separados, en esta fotografía está la respuesta. Es la mejor mamá del mundo para Cristan y eso es lo más importante para cualquier papá", anotó al lado de la misma imagen que Ximena compartió, en donde también detalló con humor que su hijo fue “un buen enfermo”, aunque “un poco mandón”.