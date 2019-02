Uno de los momentos más comentados de la gala de los Grammys, celebrada la noche del pasado domingo, fue el impresionante tributo a Motown Records, durante el cual Jennifer Lopez interpretó una mezcla de los clásicos favoritos de la década de 1960, del famoso sello discográfico de Detroit como Dancing in the Street y Please Mr Postman. La cantante compartió el escenario con el legendario Smokey Robinson, Ne-Yo y la presentadora de la noche, Alicia Keys. Y aunque se robaron el show, hubo algunos fans de Motown que hubieran preferido que otro artista fuera quien encabezara el homenaje y no Jennifer.



Jennifer, quien creció escuchando la música de Motown gracias a su mamá, rindió un tributo al sello discográfico de Detroit con un épico medley durante la gala de los Grammy

Algunos usuarios de Twitter mostraron su desacuerdo con la decisión de que la neoyorquina fuera parte del homenaje y comentaron: "Jennifer Lopez está haciendo el tributo a Motown, cuando Janelle Monae está ahí y no entiendo la decisión creativa". Sin embargo, la ‘Diva del Bronx’ se lo tomó con calma y respondió a las críticas. "Lo que pasa con la música es que inspira a todos", dijo a Entertainment Tonight, y agregó: "No puedes decirle a la gente qué amar. No puedes decirle a la gente lo que pueden y no pueden hacer, lo que deben cantar o no cantar. Tienes que hacer lo que hay en tu corazón".

Jennifer Lopez es consciente de las críticas, sin embargo reveló que actualmente no permite que la afecte. "(Los organizadores de los Grammys) saben cuánto ha influido en mi esa música y por eso fue algo natural para ellos", señaló. "Para algunas personas, (no lo fue), y eso está bien. Me siento muy honrada de haber podido cantar esas canciones".



Jennifer dice que "está bien" si no te gustó su presentación, ella se siente "honrada" de haber sido elegida para encabezar el homenaje.

La actuación obtuvo el sello de aprobación de una fanática de Motown muy importante: ¡la madre de Jennifer! "(La presentación) fue para mi mamá. Podría llorar", dijo. "Cuando me vi cantando ahí al lado de Smokey Robinson, dije, tengo que pellizcarme. Crecí en todas esas canciones y mi mamá las amaba tanto que nos lo transmitió". De hecho, el ícono de la música Smokey también respondió a las críticas, comentando: "Creo que cualquiera que esté molesto es estúpido".