El domingo por la noche, los nervios y la emoción se apoderaron de la actriz y cantante Amara 'La Negra'. La dominicana fue finalista de Mira Quién Baila All Stars y, según las votaciones, una de las favoritas del público. Después de seis semanas de arduo baile, ensayos y mucha diversión, Clarissa Molina se llevó el triunfo, dejando a Amara como la primera finalista de esta edición del reality de baile, una decisión que motivó diversos comentarios en las redes sociales que dividieron opiniones. Amara, en cambio, se siente feliz de haber sido parte de esta gran experiencia en la que demostró todo su profesionalismo en la pista de baile.

“Si de algo me siento satisfecha y contenta, es que sea como sea el triunfo fue para la República Dominicana”, dijo a People en Español sobre la victoria de su compatriota y ex Nuestra Belleza Latina. “Aunque yo no haya ganado Clarissa está llevando ese triunfo para la República Dominicana, para la fundación que ella tiene que está en la República Dominicana. Me siento contenta de que estemos llevando el premio a nuestro país”, dijo orgullosa.

La final, además de ser toda una experiencia para Amara, le mostró que el cariño del público es un premio que se quedará en su corazón. “Al no haber ganado el primer lugar en realidad ahora me doy cuenta de cuánto la gente me quiere, cuánto la gente me apoya y cuánto la gente se dio cuenta en verdad del trabajo que yo hice en Mira Quien Baila. Me siento supercontenta de saber que la gente me está apoyando”, agregó en su conversación con el mismo medio.

Amara, además, enlistó todos aquellos puntos positivos que la competencia llevó a su vida. “Bajé de peso, que es muy bueno, conocí a personas increíbles, hice muy lindas amistades, por ejemplo, con El Dasa, con Pedro Moreno. Sherlyn y yo hicimos una conexión increíble”, recordó sobre los lazos que hoy tiene con los otros participantes. Y entre los bailarines que la acompañaron semana a semana, también encontró a grandes amigos. “Bailar con Toni Costa que es tremendo bailarín, me ayudó muchísimo”, dijo.

Amara 'La Negra', una latina orgullosa y con mucho ritmo

Aunque el reality llegó a su final, en la mente, el corazón y las redes sociales de Amara quedará marcada esta época en la que dio todo en la pista de baile. “Me siento orgullosa y satisfecha con mi trabajo en Mira Quien Baila, creo que hice un buen papel”, expresó sobre su paso por el show que busca entre los famosos a los mejores bailarines y cuyo premio está destinado a la fundación a nombre del ganador. “Creo que representé a la República Dominicana, a mi comunidad afrolatina, a las mujeres, a mi fundación The Dominican Women’s Development Center lo mejor que pude”, agregó contenta con su desempeño.

