Podría ser que Heidi Klum y su prometido, Tom Kaulitz, tengan algo más que esperar que una boda este año. Según la prensa alemana, la pareja -que se comprometió en diciembre- está esperando su primer hijo en común, al menos así lo dio a conocer el diseñador de modas Wolfgang Joop, a quien se le escapó la noticia durante una entrevista para el canal RTL.

Sin embargo, no ha habido confirmación oficial por parte de Heidi y su prometido músico, así que habrá que esperar a que la pareja confirme o desmienta los rumores. Heidi ya es una madre orgullosa de cuatro niños mayores: Leni, de 14 años; Henry, 12; Johan, 11; y Lou, 8.





Durante las vacaciones de diciembre, Tom -el guitarrista de la banda de rock Tokio Hotel- le propuso matrimonio a Heidi y la supermodelo compartió la feliz noticia en su perfil de Instagram. Heidi, de 45 años, y Tom, de 29, hicieron su debut en la alfombra roja en mayo de 2018, y desde entonces son inseparables. La pareja habló sobre su diferencia de edad (17 años) durante una entrevista con People en julio, y Heidi le dijo a Tom: "Es la persona más amable, dulce, cariñosa y amorosa. Me siento muy afortunada. No sé cuándo fue la última vez que estuve tan feliz en mi vida. Él es absolutamente maravilloso. Tal vez sea porque es alemán y nos entendemos de otra manera, pero hasta ahora todo bien".

Recientemente, Heidi habló con nuestra publicación inglesa HELLO! acerca de criar a sus hijos en el mundo del espectáculo, y reveló que todos están siguiendo sus propios caminos en este momento. En relación a su hija mayor, Leni: "Ella quiere bailar ahora. Le estoy dejando hacer lo que quiere hacer". Y agregó: "No estoy poniendo ninguna semilla en la cabeza de mis hijos de lo que deberían hacer. Quiero que creen sus propias cosas. No son realmente niños que les guste el espectáculo. Por ejemplo, mi hijo mayor tiene 12 años; pronto cumplirá 13 años. Creo que tiene la voz de su padre. Tiene esa voz ronca y sexy que tiene Seal. Siempre le digo: ‘Henry, tienes una voz tan hermosa’, pero no quiere. Le encantan los deportes".