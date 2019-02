El accidente aéreo en el que el futbolista Emiliano Sala perdió la vida ha sido una verdadera tragedia. Aunque se confirmó que el cuerpo encontrado pertenecía al jugador argentino y el mundo lamenta su pérdida, hay una familia que aún guarda las esperanzas de tener un final feliz en esta desgarradora historia. David Ibbotson, el piloto que llevaba el avión que fue encontrado en el fondo del mar en el Canal de la Macha, continúa desaparecido. Luego de encontrar al delantero centro del Nantes, nada se sabe del paradero del aviador. Por ello, su esposa e hija acudieron a la televisión para pedir abiertamente que no se detenga la búsqueda.

Nora y Danielle, esposa e hija de David, se presentaron en el programa Good Morning Britain, para dar a conocer la campaña que lanzaron con el fin de encontrar al piloto, misma para la que recaudan fondos para costear la búsqueda que, por situarse en medio del mar, requiere aparatos especiales. "No podemos dejarlo ahí. Haremos todo lo posible", dijo su esposa ante la audiencia de la cadena inglesa ITV.

Durante el informativo, Nora habló sobre las cualidades de su marido y las circunstancias del destino que lo llevaron a ser parte de este accidente. "Es un marido brillante, un gran apoyo y una roca para la familia", contó la afligida mujer sobre su esposo, un ingeniero de profesión que dejó todo a un lado para convertirse en piloto y así disfrutar de su verdadera pasión: volar. David, entusiasmado con su nueva profesión, compró un pequeño avión para el que adquirió una licencia que le permitía llevar pasajeros, sin imaginar el trágico accidente que sufriría.

Danielle, su hija, aún tiene la esperanza de volver a ver a su padre con vida. En su mente y corazón, no tiene lugar la idea de que ha muerto. Por ello es que cuando la policía les informó sobre lo sucedido, llamó una y otra vez al celular de su padre sin creer todo lo que los noticiarios reportaban. Nora, en cambio, guarda una muy pequeña esperanza de encontrarlo con vida. Algunos la llaman pesimista mientras otros más la califican de realista cuando dice que, de encontrar el cuerpo de su esposo, su familia se uniría mucho más. "Podríamos ir a visitarlo y saber que está ahí", expresó.

Una búsqueda similar a la de Emiliano Sala

Nora y Danielle están recaudando fondos tal como lo hizo la familia de Emiliano Sala hace unos días y con la que juntaron más de 300 mil dólares, con lo que pudieron contratar al mayor experto en rescates marinos. Las mujeres de la familia Ibbotson, hasta el momento de su entrevista, habían recaudado más 160 mil dólares. A la causa, el también futbolista Mbappé, es quien más a aportado en cuanto a apoyo económico en ambos casos.

A pesar de que su esposo se encontraba en el mismo vuelo que Emiliano Sala, Nora y su hija no han contactado a la familia del deportista. El motivo no es otro más que el respeto por el duelo que están atravesando. "Sabemos que están de duelo, como nosotros", dijo Nora al respecto. La mujer aseguró que están rezando por él y le enviaron su más sentido pésame a la familia Sala. "Como madre, no puedo imaginar lo que la de él esté pasando", dijo conmovida por la situación.