El pasado 10 de febrero, la fallecida actriz Lorena Rojas hubiera cumplido 48 años. Ha sido su hermana Mayra quien la ha recordado a través de un emotivo mensaje que publicó en sus redes sociales, junto a una hermosa fotografía del pasado en la que aparecen las dos muy sonrientes. Con los sentimientos a flor de piel, la también actriz se mostró muy sensible ante el recuerdo de su hermana y la importante fecha que celebraban.

En su cuenta de Instagram, Mayra habló de sus sentimientos tras la partida de su hermana menor y sobre cómo ha sobrellevado su ausencia, la cual dijo, hasta ahora no logra comprender. “La vida tiene muchos significados y entenderla puede ser un tema difícil”, escribió la mexicana al inicio de su mensaje. “Cuando partiste estaba muy enojada y esta sensación duro muchísimo tiempo. Este enojo se debió a no entender”, continuó.

VER GALERÍA

Sin embargo, Mayra mostró su lado más esperanzador y así le habló a su hermana. “Aún sigo sin descifrar ese enigma, pero tu recuerdo, nuestra historia y este infinito amor, es lo que me sostiene, es lo que me mantiene creyente fiel de que algún día nos volveremos a abrazar”.

La actriz continuó con sus palabras de esperanza en memoria de Lorena. “Si es cierto que la vida no puede morir y que somos mentes en desarrollo y evolución permanente, entonces me reencontraré contigo y tendremos tanto de que hablar. Hoy te sigo hablando, aunque no te escucho, pero hoy te canto Las Mañanitas para desearte un maravilloso cumpleaños donde quiere que tu alma esté. Te amo tanto hermana”, finalizó.

VER GALERÍA

El mensaje de la actriz tocó el corazón de sus seguidores, quienes no dudaron en hacerle saber que también la extrañan y le dedicaron las más emotivas palabras. “Tal vez logremos entender porque suceden estas cosas que duelen tanto, finalmente es el ciclo de la vida. Termina haciéndote más fuerte. Un abrazo al corazón”, escribió uno de sus followers. “Yo tengo la certeza de que hay un mañana después de que partimos de aquí. Confío plenamente en que nos volveremos a ver con nuestros seres queridos allá”, comentó otro debajo de la publicación de la actriz.

Más notas como esta:

- Mayra Rojas y la buena noticia de Luciana, la hija de su fallecida hermana Lorena Rojas

- ¡Cómo ha crecido! Luciana, la hija de la fallecida actriz Lorena Rojas está preciosa

Una promesa no dicha

Lorena Rojas falleció el 16 de febrero de 2015, luego de perder una larga batalla en contra del cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2008. Tras su partida, Mayra quedó al cuidado de la pequeña Luciana, a quien Lorena había adoptado en 2013, dos años antes de su muerte.

VER GALERÍA

Fue durante una entrevista con el programa mexicano De Primera Mano (Grupo Imagen), que Mayra reveló cómo fue que entendió que Luciana terminaría siendo su hija, una petición que Lorena nunca le hizo explícitamente, pero que en sus palabras estaba implícita. “Si Lorena me hubiera dicho ‘si yo me muero te encargo a la niña’ era como derrotarse porque yo le dije, qué vamos a hacer con la niña’. Y me dijo ‘¿cómo que qué vamos a hacer? vamos a festejar sus 15 años’ y dije claro el mensaje es muy claro. Si yo le hubiera dicho ‘si tú te mueres me dejas a la niña’ era como darnos por vencidas las dos. Era algo explícito, era algo que no se tenía ni que hablar”, confesó Rojas sobre el momento en el que supieron que Lorena no mejoraría, sin perder la esperanza de vencer el cáncer.