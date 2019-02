Una de las parejas que causó más revuelo a su llegada a la alfombra roja de los Grammy Awards fue la formada por Jennifer Lopez y Alex Rodriguez. A su paso por la red carpet, los enamorados no defraudaron, pues lucieron de lo más elegantes en perfecta sincronía, demostrando una vez más porque son uno de los noviazgos más estables del mundo del espectáculo. Luego de un derroche de glamour, una explosiva presentación y una ajetreada noche de fiesta en los Grammy, llegó la ahora descansar y desde lo más íntimo de su habitación, J-Rod nos dejó entrar a ese universo que solo ellos conocen a fondo.

A través de su cuenta de Instagram –donde tiene más de 86 millones de followers –la llamada ‘Diva del Bronx’ dio un vistazo de su intimidad en compañía de su inseparable novio. En la foto, ambos se dejan ver casi listos para ir a descansar, a pesar de que aún lucen los elegantes atuendos con los que disfrutaron de las after-parties de los Grammy Awards. La imagen –la cual parece haber sido tomada frente a un gran espejo –muestra a Jennifer con un espectacular vestido de noche presumiendo sus torneadas piernas, mientras que Alex está a su lado, todavía con el elegante esmoquin que llevó a la velada.

J.Lo acompañó la instantánea con la siguiente descripción, dejando ver que, tras una intensa jornada en la 61ª entrega de los Grammy, lo más importante de todo es que estaban juntos. “Y la final de la noche, solo somos nosotros dos”. La cantante de 49 años agregó a esta romántica frase un Emoji de un corazón negro y los hashtags de #Grammys2019 y #ANighttoRemember.

A lo largo de la velada de los Grammy, esta enamorada parejita nos regaló varios momentos íntimos de lo que ocurría tras bambalinas. Justo antes de llegar al Staples Center, en Los Ángeles, Jennifer publicó una selfie con su novio justo antes de llegar a alfombra roja. La publicación de Jennifer fue vista por Alex horas después del show y él le dejó un mensaje de lo más sexy y hasta la llamó cariñosamente. “¿Por qué eres tan maravillosa, macha? Lo hiciste increíble esta noche. Date prisa y ven a la cama”.

Pero esta no fue el único momento íntimo de J-Rod en las redes. El ahora comentarista deportivo compartió detalles del look de su novia e incluso hasta una fotografía en el camerino de la cantante vestida con el sensual body de brillantes con el que se dejó ver espectacular sobre el escenario. Parece que el blazer de su novio la tenía encantada pues le hizo una seria advertencia: “La próxima vez que uses ese traje, tú serás el encargado de abrir mi acto”.

Un amor de verdad

Hace una semana, la pareja celebró su segundo aniversario de novios. A través de sus cuentas de Instagram, se dedicaron los más tiernos mensajes de amor, revelando los sobrenombres cariñosos que usan entre ellos. Jennifer compartió un álbum de fotos en las que aparecen ambos con sus respectivos hijos y le escribió lo siguiente: "Dos años de risas, dos años de diversión, dos años de aventuras, de emociones, de crecimiento personal y de aprendizaje. ¡Dos años de pura amistad y amor! Haces que mi mundo sea más bello, estable y seguro en medio del frenesí que es nuestra vida. Me haces sentir como una adolescente que experimenta todo por primera vez".

Su 'Macho' como él la llama no se quedó atrás y le respondió por la misma vía con una dedicatoria de lo más especial: "No puedo creer que ya transcurrieron dos años. Sólo 730 días que pasaron volando, pero parece que siempre hubiésemos estado juntos. Somos tal para cual, y es imposible describir con palabras lo que significas para mí", escribió el enamorado exatleta. "Desconozco a dónde nos llevará este camino, pero lo cierto es que no hay nadie más a quien quiera tener a mi lado", concluyó.