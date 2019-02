Mientras la ciudad de Los Ángeles celebraba el pasado sábado los eventos más exlcusivos previo a los Grammy Awards, otros como Jennifer Aniston disfrutaban de su fiesta de cumpleaños. La estrella de Friends 'tiró la casa por la ventana' para festejar su cumpleaños número 50 en el Sunset Tower Hotel en West Hollywood, donde decenas de famosos se dieron cita. Entre los invitados había una gran cantidad de rostros conocidos, pero fue uno el que más llamó la atención de todos.

Jennifer Aniston cumplirá 50 años el 11 de febrero

Tratando de pasar desapercibido con una gorra de béisbol, Brad Pitt fue visto entrando al hotel, de acuerdo con PEOPLE. El actor de 55 años se unió al festejo en honor de su ex esposa, quien oficialmente cumplirá 50 años el lunes 11 de febrero. Para nuestra sorpresa, esa no fue la única ex pareja en la reunión.

Una fuente contó a la revista que también estaba ahí Gwyneth Paltrow, otra de las ex novias de Brad Pitt. También estaba John Mayer, ex novio de Jennifer, con el cual tuvo una relación intermitente en 2008. También se supo que a la fiesta acudió Katy Perry (ex pareja de John), acompañada por su nuevo galán, el actor Orlando Bloom. ¡Vaya fiesta!

Jennifer tiene muchos amigos en el mundo del entretenimiento

Otra pareja del mundo del espectáculo que figuró en la lista de invitados fue George y Amal Clooney, quienes lucieron tan bien como siempre. Otras celebridades que se reunieron en ese lugar para celebrar a Jennifer fueron: Reese Witherspoon, Ellen DeGeneres, Kate Hudson y Demi Moore.

Una de las ex parejas de Jennifer Aniston que no se vio en el festejo fue Justin Theroux, del cual la actriz se separó en febrero del año pasado. En aquel entonces, ambos dieron a conocer que su decisión había sido de "mutuo acuerdo y bien pensada". El anuncio de la ruptura se dio a conocer en la celebración del cumpleaños pasado de Jennifer, en Los Ángeles, donde estuvo acompañada por su mejor amiga, Courtney Cox.