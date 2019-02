Desde hace unos días, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira se encuentra en Londres para acudir a la entrega de los British Academy Film Awards –mejor conocidos como los BAFTA— premios en los que Roma, película que protagonizan, compite por siete estatuillas. A lo largo del fin de semana, las estrellas de la película de Roma han acudido a diferentes ceremonias dedicadas a los nominados de los Premios Oscar y por supuesto, han derrochado elegancia y estilo en cada una de las citas a las que acuden. El pasado viernes, acudieron a un almuerzo en el Claridges Hotel y el sábado fueron a la cena de gala de Charles Finch & Chanel, previa a la 72ª entrega de los BAFTA.

En la recepción, a la que acudieron varias estrellas y celebridades de la industria cinematográfica, las estrellas de la película de Alfonso Cuarón se encontraron con una de sus paisanas: la mismísima Salma Hayek. Para recordar este momento por siempre, las tres talentosas mexicanas se tomaron una fotografía, la cual está publicada en el perfil de Instagram de la protagonista de Frida. En la imagen, aparecen Marina y Yalitza a los lados, mientras que Salma aparece justo entre las dos. Las tres se dejan ver muy sonrientes, además de lucir elegantísimos trajes para la velada tan especial.

Salma, quien siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces latinas, las etiquetó en la instantánea y en la descripción de la imagen escribió: “Viva México” y acompañó el texto con un emoji de la bandera de su país y agregó el hashtag de #london.

Las reacciones por parte de sus fans no se hicieron esperar y también las de otros famosos como Thalía, Jessica Alba y Ricky Martin manifestaron su orgullo al ver a las tres mexicanas brillando como las grandes estrellas que son.

Salma Hayek lució elegantísima con un traje negro con destellos por doquier de Gucci, con un coqueto detalle en la cintura con un moño al centro en color rosa pastel. En tanto, Yalitza se dejó ver en un vestido metálico azul rey con verde de Kris Goyri y llevó accesorios de Selim Mouzannar. Marina de Tavira optó por un modelo verde esmeralda con aplicaciones y pedrería.

Roma compite en los BAFTA en siete categorías como Mejor película, Mejor película de habla no inglesa, Mejor montaje, Mejor fotografía, Mejor guión original, Mejor director y Mejor diseño de producción.

Admiración para ambas

Tan pronto se dio a conocer la lista de los nominados a los Premios Oscar, el mundo entero quedó sorprendido por la nominación de Yalitza Aparicio en la categoría de Mejor Actriz. La más emocionada por este logro fue Salma Hayek, pues ella fue la primera mexicana en ser nominada en esta categoría hace 17 años gracias a su trabajo en Frida. Fue a través de su cuenta de Instagram que Salma compartió un mensaje cargado de sentimiento y admiración hacia la joven de origen oaxaqueño: “En el 2002 me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación. Ojalá que esta vez tú sí te lo lleves”.

Además de felicitar a la joven actriz, también aprovechó para extender su mensaje a Marina de Tavira, quien competirá en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. “Katy Jurado y Lupita fueron nominadas como mejores actrices de reparto, como Marina de Tavira, quien también espero que gane”, escribió en sus redes sociales.