Decidido a cambiar su estilo de vida y a tener hábitos más saludables, Raúl de Molina regresó a inicios de este año al centro Pritikin Wellness con el propósito de perder 25 libras, con la ayuda de expertos en nutrición y rutinas de ejercicios adecuados para él. A través de sus redes sociales, el presentador de El Gordo y la Flaca (Univision) ha compartido su proceso, el cual no ha sido nada fácil, ya que ha tenido que dejar su hogar para instalarse por completo en la clínica. Su esfuerzo ha dado poco a poco grandes resultados, y prueba de ello es una foto de hace más de 20 años, en la que luce muy diferente a como lo vemos ahora, con varias libras menos y llevando una rutina saludable.

En su cuenta de Instagram –donde tiene más de 1.3 millones de seguidores –el carismático conductor compartió una foto del baúl de los recuerdos de un viaje que hizo con su esposa Millie por Roma. En esa foto, que según él tiene más de dos décadas, se observa a Raúl con varias libras extra. El también paparazzi acompañó la imagen con la siguiente descripción, en la que reconoce que toda su vida ha batallado con su físico: “Sigo tratando de perder peso y encuentro esta foto de hace 23 años atrás en Roma y miren lo gordo que me encontraba. A través de los años he bajado, pero nunca he estado flaco”.

Los comentarios de apoyo por parte de sus fans no se hicieron esperar y le escribieron los mensajes más motivadores, en los que le agradecieron por siempre ser tan transparente con su vida, y en específico con este tema tan delicado como lo es su salud. Además del apoyo, sus seguidores le pidieron que no se diera por vencido y que siguiera adelante con sus planes para logar perder peso y llevar una vida más sana.

La disciplina y el empeño que Raúl ha puesto en su transformación están dando muy buenos resultados, ya que hace unos días reveló algunos detalles de su proceso a su amiga y colega Karina Banda. "He perdido cerca de 18 a 20 libras", dijo Raúl en un Instagram Story de la reportera. El comunicador de Univision está tan de buen humor, que hasta bromeó con Karina sobre la verdadera razón por la que quiere mejorar su físico: “Estoy poniéndome bello para casarme contigo si te deja Carlos Ponce", comentó, provocando las carcajadas de su amiga, quien desde hace meses tiene una relación con Carlos Ponce, uno de los galanes de telenovelas.

Raúl de Molina, un hombre de palabra

Esta no es la primera vez que el animador de televisión comparte con sus seguidores su lucha contra el sobrepeso. El año pasado vivió una experiencia similar cuando tuvo la misma resolución de Año Nuevo: perder unas libras extra. Para cumplir con su objetivo, se internó en el mismo lugar en el que ahora se encuentra y se puso en las manos de los expertos. A pesar de que en aquel entonces logró bajar de peso, de nueva cuenta recuperó esas libras ganadas y ahora, su plan para seguir adelante con el pie derecho este 2019 es deshacerse de ellas.