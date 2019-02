No cabe duda de que Yalitza Aparicio es la mujer del momento. Todos quieren una foto con ella, saludarla y hasta intercambiar una que otra palabra. Y es que su actuación en la multipremiada película Roma, de la que es protagonista, le ha ganado el corazón de miles alrededor del mundo e incluso de los actores más experimentados de la industria como Bradley Cooper o Glenn Close.

La auténtica belleza mexicana de Yalitza, también le ha valido el reconocimiento y admiración de la industria de la moda, pues la originaria de Oaxaca, México, ha logrado destacar en las portadas de las revistas más importantes, en donde ha hecho gala de su hermosura y porte a la hora de posar.

Pero, ¿Yalitza estaría lista para destacar en un concurso de belleza tal y como lo ha hecho en el mundo de la actuación? Lupita Jones, directora del certamen Mexicana Universal considera que sí y que incluso tendría grandes posibilidades si es que se lo propone, pues destaca que hay ciertos requisitos que debe cumplir, los cuales encajan perfecto en la vida de la oaxaqueña.

“Por supuesto que sí, finalmente aquí lo que buscamos dentro de los requisitos del concurso son muy básicos, debe haber ciertos límites de estatura, el rango de edad en el que debe participar, la preparación que estamos pidiendo para que pueda desenvolverse a nivel internacional en una competencia como estas”, dijo la exMiss Universo en declaraciones citadas por Agencia México.

Y es que si tomamos en cuenta las palabras de Jones, la nominada al Oscar tendría grandes posibilidades de destacar en un concurso de belleza, pues con la experiencia adquirida en las alfombras rojas, en las que se ha tenido que desenvolver entre estrellas de talla internacional y prensa del todo el mundo, seguro que lo lograría. Eso, sin tomar en cuenta que su belleza es única y la haría destacar de entre las demás.

La consecuencias de la fama

Los últimos meses en la vida de Yalitza Aparicio han sido un torbellino: festivales de cine, encuentros con estrellas del cinematografía, vestidos de alta costura, alfombras rojas y por supuesto, su nominación como al Oscar como Mejor Actriz. Sin embargo, la joven actriz también se ha tenido que acostumbrar al lado negativo de su creciente popularidad.

Y es que la mexicana se ha pronunciado en contra de los memes que se han generado a partir de su éxito y de la fama que ha obtenido gracias a su destacada actuación en la cinta dirigida por Alfonso Cuarón, y en donde la comparan con otras colegas mexicanas que no han logrado replicar sus logros, a pesar de que llevan años luchando por hacerse de un nombre en el competido mundo del cine en Hollywood.

“No me agrada, tampoco me agrada que me pregunten sobre eso. Considero que ellas son mujeres admirables que han llegado ahí, que han estudiado, que singuen luchando por representarnos a nosotros y por algo están ahí”, dijo la actriz hace unos días durante un encuentro con la prensa en la Ciudad de México.