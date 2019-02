En dos meses, Chyno Miranda y su esposa, Natasha Araos, recibirán a la cigüeña para entregarles a su primer bebé. La dulce espera del cantante y la comunicadora ha sido todo menos aburrida, en especial porque la futura mamá no ha dejado a un lado su rutina de ejercicio que, por lo avanzado de su embarazo, logra dejar sorprendido a más de uno. Tashie, como la llaman cariñosamente, suele publicar en las redes sociales las arduas rutinas que realiza en el gimnasio o en la comodidad de su hogar. Pesas, resistencia y mucho cardio forman parte del día a día de Tashie, quien se siente más plena que nunca y lista para tener a su bebé entre brazos.

Tashie impresionó a sus seguidores con su reciente publicación, en la que practica ejercicios de flexibilidad y respiración en los que luce con orgullo su muy notable pancita de embarazo. Con el mar de fondo y la ilusión de ser mamá, la esposa del exparticipante de Mira Quién Baila refleja una tranquilidad combinada con alegría que desata los mejores comentarios de sus seguidores. "En definitiva, estoy enamorada de mi baby bump", escribió en otra de sus publicaciones en la que muestra su ya modificada silueta.

Lejos de los comentarios negativos a los que las futuras mamás se enfrentan cuando realizan este nivel de ejercicio en el embarazo, Tashie recibe todo el apoyo de sus admiradores quienes, al igual que ella, ya no pueden esperar a que llegue el gran día en el que la cigüeña le entregue a su bebé. Inspirada en su bienestar físico y la salud que le transmite a su hijo, explicó: "Me preguntan mucho que, qué hace la gente cuando me ve entrenando en el gym. Pues algunos se quedan viendo asombrados y me hacen señas como de 'felicidades, dale duro'. Hahaha, y los demás ya están acostumbrados a ver mujeres embarazadas, que ya llevaban el mismo estilo de vida de antes, dándole con todo".

Tashi se siente de maravilla, incluso asegura que esta actividad física la llena de energía en vez de hacerla sentir fatigada, como a la mayoría de las mujeres les sucede cuando están en la dulce espera. "¡Me siento de maravilla, gracias a Dios! Hasta el sol de hoy sigo haciendo ejercicio igual... por ahora no me siento mal, ni me mareo, ni me falta el aire entrenando", explicaba a finales del año pasado, junto a uno de sus tantos videos en los que aparece haciendo ejercicio.

El regalo más grande que ambos deseaban

Chyno Miranda y Tashie estaban decididos a convertirse en papás. El cantante venezolano reveló en una entrevista con La Opinión que todo fue muy rápido, pues sólo llevaban un mes intentando escribirle a la cigüeña. A mediados de diciembre, en una reunión con sus amigos y familiares más queridos, la pareja reveló que están esperando un niño. "No queríamos que la familia se enterara por video, FaceTime o Tlf, para nosotros era primordial que estuvieran presente en este momento tan especial", escribió la futura mamá sobre aquel día en el que el mundo se enteró que habría un "chinito" en la familia.

Chyno, por supuesto, está encantado con la noticia y el proceso. Además de estar tranquilo por el embarazo que lleva su esposa, en el que los malestares han sido mínimos, le permite imaginarse algunos años a futuro, cuando su hijo ya sea un poco más grande. "Yo con los niños me derrito, no puedo parar de sentir esa conexión de ellos con mi niño interno, me encanta jugar con ellos, creo que voy a ser así con mi chamo, no se realmente quien tenga los pantalones en mi casa. Yo creo que voy a hacer el permisivo y cualquier cosa: 'lo que diga tu mamá'", contó al mismo medio entre risas e ilusiones.

Mientras ese día llega, Chyno ya creó una bella conexión con el bebé. "Le hablo desde que me despierto hasta que me acuesto. Le estoy leyendo muchísimo sobre las cosas que tengo que hacer con respecto al bebé... Ponerle música suave, hablarle bajito, tratar de no estresarlo en ese momento de formación", reveló. El feliz papá, además, le asegura que logrará todos sus sueños a futuro y que se convertirá en una gran persona.