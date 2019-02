Lian Zhicheng y su novia, Lin Xiaofen, tienen una de esas historias de amor de la que muchos quisieran ser protagonistas. La pareja originaria de Taiwán lleva cuatro años saliendo junta y, aunque habían compartido la mayoría de las experiencias que marcaron su vida, hubo un detalle al que no habían prestado tanta atención y que los unió aún más. Once años atrás, ella tuvo un grave accidente y, sin saberlo, él salvó la vida de la mujer que hoy ama, una adorable coincidencia que llamó la atención de la gente en el mundo entero.

Aunque Xiaofen ya le había contado a su novio sobre aquel suceso que la llevó al borde de la muerte, ninguno de los dos había encontrado la conexión que tuvieron sin siquiera saberlo. En aquel tiempo, él era donador voluntario de sangre y regularmente acudía al hospital a realizar esa labor social. "¿No te habrán puesto mi sangre?", preguntó a su amada cuando le contó que por el choque en auto que sufrió tiempo atrás, los doctores decidieron aplicarle cerca de 10 transfusiones sanguíneas con tal de salvarle la vida.

La curiosidad no abandonó a la pareja y los motivó a investigar en los registros del hospital en el que la chica estuvo internada en 2008. La sorpresa para ambos fue muy grande al enterarse de quién era la sangre que recibió. “Cuando me dijeron que era un tal Lian de Hsinchu, me llevé una grata sorpresa”, dijo ella en una entrevista a un medio local. En 2014, la joven se mudó a Hsinchu, al norte de Taiwán, en donde jamás imaginó que conocería a aquel hombre que jugó un papel importante en su recuperación, y mucho menos pasó por su mente que sería el mismo en el que encontraría al amor de su vida.

La tierna historia que le dio la vuelta al mundo

Lian y Lin no podían creer que el destino los hubiera unido en dos ocasiones tan especiales en sus vidas. Felices por la bella coincidencia, ambos compartieron su historia en las redes sociales, un relato que tocó el corazón de sus amigos y que poco a poco se hizo viral. La pareja aprovechó la feliz coincidencia que marcó sus vidas para motivar a la gente a ser voluntarios para donar sangre. Lian, incluso, ideó el eslogan "Podrías estar salvando la vida de tu futura esposa". Las reacciones ante esta bella historia de amor han sido en su mayoría enternecedoras y hasta les sugirieron llevarla a las pantallas de cine.