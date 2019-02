Tras sufrir un aparatoso accidente en el que perdió una parte de su dedo, Shaila Durcal continúa con su recuperación de forma muy optimista. Y es que la cantante se ha mostrado divertida, a pesar de los malos ratos que ha pasado derivados del incidente, el cual no le ha impedido detener su vida personal y profesional, pues no ha dejado de trabajar.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de la legendaria Rocío Durcal compartió una simpática fotografía en la que muestra su mano afectada, vendada en una posición que solo le deja libre el pulgar y el meñique y la que ha acompañado solo con unos emojis de una manita en la misma posición y un corazón.

El mensaje ha llegado directo a los corazones de sus seguidores, quienes le han mostrado su solidaridad y han llenado el post de la artista de mensajes de buena vibra y amor. “Ánimo y que pronto estés bien, que lo de los dedos no tiene importancia cuando desbordas carisma y el ángel que tú tienes cariño”, comentó uno de sus seguidores. “Preocúpate por ti, recupérate pronto para seguir curando nuestros corazones con tu voz. Escucharte me hace feliz. Gracias por tu voz”, comentó otro.

Fue en agosto de 2018 cuando la española sufrió el accidente que la llevaría a perder parte de su dedo índice. Si bien, fue la misma Shaila quien habló sobre el percance, hasta ahora no ha revelado mayores detalles sobre la forma en la que sucedió. “Fue muy rápido, muy traumático. No me gusta hablar de lo que pasó en sí, porque es un proceso que uno tiene que ir superando, sobre todo cuando te hace perder una parte de ti, por muy poquito que sea una parte del trocito del dedo índice”, dijo en entrevista con el programa Despierta América (Univision).

La intérprete de Convénceme relató que lo que ella sufrió, en términos médicos, se define como una amputación traumática. “Perdí desde la uña, pero no he perdido el hueso. Voy a tener toda la movilidad, estoy bien”, indicó la cantante. Al ser cuestionada sobre si al momento del incidente había tenido que recoger un pedazo de su dedo del piso, la cantante contestó afirmativamente.

No ha dejado de trabajar

A pesar de las consecuencias del accidente, Shaila Durcal ha mostrado ser toda una profesional y no ha parado de trabajar. De hecho, unos días después de compartiera con sus seguidores la noticia y a pesar de lo dolorosa que podría resultar su recuperación, la intérprete reapareció en las redes con una venda en la mano derecha. La cantante de 39 años publicó un video en el que ensayaba para su gira en Estados Unidos, con el que demostró que, a pesar del dolor y de su situación física, no estaba dispuesta a cancelar sus presentaciones.