Con menos de 30 años, Eiza González ha logrado uno de sus más grandes sueños: llegar a Hollywood. El camino hacia la llamada ‘Meca del Cine’ no ha sido nada sencillo, pero bien ha valido la pena, pues su rostro ya es conocido y se ha posicionado como una de las actrices latinas favoritas. Recientemente, la joven de origen mexicano estrenó Welcome to Marwen! al lado de Steve Carell y en lo que viene del 2019 tiene en puerta el lanzamiento de Paradise Hills, Alita: Battle Angel, Cut Throat City y Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. En esta edición de HOLA! USA, la artista conversó acerca del equilibrio entre su carrera actoral y su vida personal, además de revelarnos qué es lo que la hace más feliz.

Pareciera que el sobrenombre de Eiza González es ‘La Mujer Maravilla’, ya que, a pesar de tener una apretada agenda de trabajo y de pasar sus días entre viaje y viaje, siempre encuentra el tiempo para hacerse un espacio. Sí, así como lo lees… Esta trabajadora mujer se sabe dar sus ratos libres y te sorprenderá saber que, de las cosas que más disfruta es cuidarse de su cuerpo y mente.

VER GALERÍA

“Me gusta mucho leer sobre la psicoterapia, analizar el cómo o por qué hacemos ciertas cosas. La terapia es importante. Tener ese apoyo emocional es importante, sea dentro de ti o de alguien más. Me encanta meditar, me encanta hacer ejercicio para adentrarme en mi cuerpo”, indicó.

Un cumpleaños especial… y lo que viene

Recientemente, Eiza cumplió 29 años, y lo celebró trabajando en el Sundance Film Festival. Para la actriz –quien saltó a la fama en la telenovela de Lola, érase una vez –compartió un agradable momento con sus colegas. A unos meses de llegar al llamado ‘tercer piso’ (los 30 años), la actriz dijo que se siente feliz, pues asegura haber hecho una evolución favorable tanto en a nivel personal como profesional.

VER GALERÍA

“La verdad es que siento un cambio mental y emocional ahora que llego a mis 30. Definitivamente eres dos personas (a partir de) los primeros cinco años de tus 20 y los últimos cinco años de esa década. Como mujer, esos 10 años marcan mucha diferencia. Me siento en paz, estoy en una onda mucho más emocional y espiritual, estoy enfocada en pasar más tiempo con mi familia, darme felicidad a mí misma, quererme más, consentirme más, apapacharme más…”.

