Romina, la hermana de Emiliano Sala, no perdía la esperanza del volverlo a ver para llenarlo de abrazos. Sin embargo, el destino la obligó a cambiar sus pensamientos y enfrentarse a una cruda realidad en la que, después de enviar al futbolista mensajes a través de las redes sociales, ahora escribió una breve y sentida despedida. "Siempre te amaré", se puede leer en las actualizaciones de la mujer, quien al igual que los aficionados del Cardiff, familiares y amigos más cercanos a su hermano, se mantuvo al pendiente desde que la aeronave en la que viajaba, desapareció el pasado 21 de enero, mientras cruzaba el Canal de la Mancha.

Romina envió en francés las sentidas palabras a su hermano, junto a una fotografía del Canal de la Mancha. La mujer mantenía la esperanza de volver a ver a su hermano sano y salvo para contarle cómo habían sido estos momentos de incertidumbre. Aún más conmovedor, fue el mensaje que envió en nombre de su hijo de seis meses de edad, a quien le acercó la camiseta que distinguía a Emiliano en el Nates. "Acá te espero, padrino", escribió Romina.

Otra de las imágenes más conmovedoras fue una más del niño, esta vez junto a una de Emiliano cuando tenía la misma edad que su sobrino. "¡Fuerza, padrino! ¡Te estoy esperando!", se puede leer al lado de las fotografías que demuestran el gran parecido entre tío y sobrino. Romina, con el corazón desecho, y su hijo no son los únicos que han pasado interminables horas de angustia desde que se enteraron de la terrible noticia. Para la mamá del futbolista, toda la situación la mantiene con el corazón deshecho. En un intento de animarla, Romina publicó una foto del cumpleaños pasado de Emiliano, en donde madre e hijo sonríen a la cámara frente al pastel que señalaba los 28 años del futbolista.

Los informes poco alentadores sobre la búsqueda de Emiliano Sala

El fin de semana, se reveló que en un vídeo submarino de los escombros del avión en el que viajaba el futbolista argentino, se puede ver a un "ocupante visible". Según informes del Departamento de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido (AAIB), los restos de la aeronave fueron encontrados el domingo en el fondo del Canal de la Mancha por una empresa que la familia contrató para la búsqueda de Emiliano, al igual que del piloto, David Ibbotson, quien también está desaparecido. Ambos viajaban en el Piper PA-46 Malibú, que se perdió de los radares cuando se desplazaba entre Nantes y Cardiff.

Momentos antes del accidente, Emiliano envió un mensaje a sus amigos en el que les revelaba el miedo que sentía al viajar en la aeronave. "Estoy aquí arriba del avión que está por caerse a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, sí, que mañana ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes, bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben.... ¡qué miedo tengo!", escribió antes de que se le perdiera la pista al avión poco después de las 20:00 horas de aquel día de enero.